97 Punkte im Test: Eines der besten Spiele aller Zeiten ist jetzt für PS5 richtig günstig!

Die postapokalyptische Spielwelt dieses PlayStation-Hits sieht im Spiel kaum weniger hübsch aus als auf diesem Artwork.

Die PS5-Neuauflage eines echten Meilensteins unter den PlayStation-Spielen, der bei uns im GamePro-Test seinerzeit eine Traumwertung von 97 Punkten bekommen hat, könnt ihr euch jetzt günstig schnappen. Das düstere Action-Highlight gibt es aktuell sowohl bei MediaMarkt als auch bei Amazon im Sonderangebot, einen besseren Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Hier geht's zum Deal:

Amazon verrät bislang nicht, wie lange der Deal noch gilt. Neben diesem Action-Meisterwerk gibt es sowohl dort als auch bei MediaMarkt gerade übrigens noch eine ganze Reihe weiterer großer PS5-Spiele im Angebot. Die Highlights haben wir euch bereits in diesem Artikel hier herausgesucht:

Schonungslose Postapokalypse: Das ist der Action-Meilenstein für PS5!

17:40 Das Last of Us 2-Remaster ist ein tolles Paket

Es geht hier um The Last of Us Part II Remastered, das den schon im Original prachtvollen PS4-Actionhit auf der PS5 in noch hübscherer Grafik mit 4K-Auflösung und neuen Lichteffekten wieder auferstehen lässt. Außerdem sorgen nun DualSense-Features wie die adaptiven Trigger für mehr Immersion und obendrauf gibt es noch ein paar Extras wie zusätzliche Charakterdesigns und einen neuen Survival-Modus.

Am Kern des Spiels hat sich hingegen nichts geändert, was auch gut so ist, denn The Last of Us 2 ist nach wie vor eines der besten storybasierten Actionspiele überhaupt. Das liegt nicht zuletzt an der postapokalyptischen Spielwelt, die sowohl durch ihr fantastisches Artdesign als auch durch ihre schonungslose Brutalität eine packende Atmosphäre schafft. Eure Reise führt euch durch auf den ersten Blick idyllische Naturlandschaften, die Ruinen ehemals prachtvoller Städte und die befestigten Lager der Überlebenden.

Die Welt von The Last of Us 2 ist düster und brutal, aber manchmal auch wunderschön.

Die Geschichte folgt nicht nur Ellie und Joel aus dem Vorgänger, sondern lässt uns auch die nicht weniger tragischen Schicksale anderer Figuren erleben und hält dabei einige schmerzhafte Wendungen bereit. Spielerisch bietet The Last of Us Part II die bewährte Mischung aus Third Person Shooter, Schleichen und Erkundung, wobei Letztere jetzt eine größere Rolle spielt als in Teil 1, weil es häufiger große, offene Gebiete mit viel zu entdecken gibt.

Wer Last of Us 2 bislang tatsächlich verpasst hat, sollte es auf jeden Fall noch in der PS5-Version nachholen. Für den aktuellen Angebotspreis ist der Actionhit ein Schnäppchen. Wenn ihr ihn schon im Original gespielt habt, kann es sich zwar ebenfalls lohnen, erneut in die jetzt noch hübscheren postapokalyptischen USA abzutauchen. Noch einmal braucht ihr das Spiel in diesem Fall jedoch nicht zu kaufen, da ihr im PS Store auch ein günstigeres PS5-Upgrade bekommen könnt.