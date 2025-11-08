  • Anzeige

Amazon startet großen Singles Day Sale: Jetzt Tausende Sonderangebote abstauben – Das sind die 10 Top-Deals!

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt tausende Sonderangebote vom 4K-Fernseher übers Handy bis zum Saugroboter schnappen. Der Singles Day Sale läuft nur für wenige Tage.

08.11.2025


Der Singles Day ist eigentlich erst am 11. November, aber Amazon hat seinen großen Sale in diesem Jahr schon ein paar Tage früher gestartet und lässt ihn auch etwas länger laufen: Bis zum 12. November, also bis Mittwoch, könnt ihr euch tausende Sonderangebote aus allen möglichen Bereichen sichern, vom OLED 4K-Fernseher über Heißluftfritteusen und Saugroboter bis hin zu Handys und Tablets. Hier findet ihr die Übersicht:

Beachtet dabei bitte: Auch wenn der Sale offiziell bis Mittwoch läuft, können einzelne Deals auch schon früher enden oder ausverkauft sein. Deshalb ist es eine gute Idee, möglichst schnell einen Blick auf die Angebote zu werfen. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch hier ein paar Highlights herausgesucht:

10 Top-Angebote aus dem Amazon Singles Day Sale

Die Auswahl der Angebote im Amazon Singles Day Sale ist bunt gemischt und reicht von hochpreisigen Elektrogeräten bis hin zu Spielzeug. Besonders gute Deals gibt es bei den 4K-Fernsehern, die ihr in den verschiedensten Größen und Qualitätsstufen günstig abstauben könnt. Für alle, die sowohl hohe Bildqualität als auch tolle Gaming-Performance zu einem guten Preis haben wollen, können wir beispielsweise den LG OLED B59 besonders empfehlen.

Aus dem Gaming-Bereich ist diesmal nicht so viel dabei, aber ihr könnt euch immerhin einiges Zubehör wie Headsets für PS5, Switch und Xbox günstig schnappen. Hier haben wir euch eine kleine Liste mit Highlights zusammengestellt. Die Rabattangaben beziehen sich dabei zur besseren Vergleichbarkeit stets auf den UVP, auch wenn Amazon selbst teilweise andere Angaben wie den mittleren Verkaufspreis verwendet:

