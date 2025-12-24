Legendärer Gaming-Computer kehrt nach 34 Jahren zurück: Neuen Amiga jetzt mit 25 Spielen von Siedler 2 bis Turrican sichern!

Die Neuauflage des Amiga 1200 lässt euch die Gaming-Ära der frühen 90er authentisch nacherleben.

2026 kehrt ein Klassiker unter den Gaming-Computern nach über 30 Jahren zurück: Unter dem Namen „THEA1200“ erscheint eine Neuauflage des Amiga 1200 aus dem Jahr 1992, die gleich 25 Spiele-Klassiker mitbringt. Dabei handelt es sich nicht um eine Miniatur wie noch beim A500 Mini, sondern um eine zumindest äußerlich weitgehend originalgetreue Nachbildung mit funktionierender Tastatur. Bei Amazon könnt ihr jetzt vorbestellen:

Release-Termin ist nach dem aktuellen Stand zwar erst der 16. Juni, doch bei solchen Retro-Konsolen und PCs weiß man nie, wie lange die Vorräte reichen. Deshalb ist es besser, frühzeitig zuzuschlagen. Das gilt desto mehr, da ihr bei Amazon eine Preisgarantie bekommt: Sollte der Amiga A1200 vor dem Release noch günstiger werden, bezahlt ihr automatisch weniger.

Originalgetreu & mit 25 klassischen Spielen: Das bietet der neue Amiga 1200!

Die Tastatur des A1200 ist voll funktionsfähig.

Der Amiga 1200 war seinerzeit zwar nicht so erfolgreich wie sein legendärer Vorgänger, der Amiga 500, der nach seinem Release 1987 schnell zu einem der beliebtesten Gaming-Systeme seiner Zeit aufstieg. Trotzdem war er für kurze Zeit dank seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses eine bedeutende Plattform, bis er den Kampf gegen die Windows-PCs verlor. Zudem war er der letzte ernstzunehmende Versuch von Commodore, noch einmal an die alten Erfolge anzuknüpfen.

Der neue A1200 sieht äußerlich fast exakt so aus wie der alte Amiga 1200, mit Ausnahme einiger weniger Details, zu denen etwa die neuen Anschlüsse zählen: Der A1200 bringt neben HDMI zum Anschließen an moderne Fernseher auch vier USB-Anschlüsse mit, durch die ihr sowohl Gamepads, Joysticks und Mäuse als auch USB-Sticks, mit denen zusätzliche Programme und Spiele verwenden könnt, anschließen könnt.

Bis heute halten viele Die Siedler 2 für den besten Teil der berühmten Aufbauspiel-Reihe aus Deutschland.

25 Spiele werden direkt mitgeliefert, darunter ein paar der ganz großen Klassiker der späten 80er bis mittleren 90er, etwas der Aufbau-Hit Die Siedler 2, die berühmte Action-Platformer-Reihe Turrican und auch das Strategiespiel Defender of the Crown, das euch England erobern lässt und seinerzeit vor allem grafisch als Meilenstein halt. Die Neuauflage des Heimcomputers ist allerdings auch mit tausenden weiteren Amiga-Spielen und anderer Amiga-Software kompatibel.

Mit dem neuen Amiga 1200 mitgeliefert wird eine Maus mit zwei Tasten, deren Design der Original-Maus entspricht, und ein Gamepad mit Steuerkreuz, vier Buttons, zwei Schultertasten und zwei Menütasten. Bei Letzterem handelt es sich um eine Neuentwicklung, die aufgrund ihres Retro-Design allerdings gut zum Amiga 1200 passt. Da ihr jedoch, wie gesagt, auch eine vollständig funktionsfähige Tastatur in Standardgröße bekommt, braucht ihr den Controller nicht unbedingt.