Spieler bestellt 400 Euro-Prozessor bei Amazon, zieht seltsamen Aufkleber von ihm ab - auf einmal hält er eine 70 Euro-CPU in der Hand

Normalerweise sollte man sich darauf verlassen können, dass man auch das bekommt, was man bestellt hat. Bei Amazon ist das aber nicht unbedingt der Fall, wenn ihr Pech habt. Es kommt immer mal wieder vor, dass Betrüger das System des Versand-Giganten ausnutzen und zum Beispiel Rücksendungen nutzen, um Fake-Artikel statt des Originals zurückzuschicken.



Wird so etwas dann erneut verschickt, kann es zu folgenschweren Verwechslungen wie in diesem Fall mit einer eigentlich 400 Euro teuren CPU kommen, die dann gar keine ist.

Gamer kauft High-End-Prozessor, der 400 Euro kostet und erlebt sein blaues Wunder: In Wahrheit ist es ein uraltes Teil

Darum geht's: Wenn ihr euren PC aufrüsten oder einen ganz neuen zusammenbauen wollt, dann ist der Intel i7-14700K-Prozessor alles andere als eine schlechte Wahl. Er verbraucht zwar recht viel Strom, kann aber dafür bei der Leistung in Spielen und Grafik-Anwendungen überzeugen. Aktuell kostet das gute Stück einzeln um die 400 Euro.

Ein PC-Enthusiast hat sich genau dieses Teil auf Amazon bestellt und dann nicht schlecht gestaunt. Er hat zwar einen Prozessor geschickt bekommen, aber dabei handelte es sich um ein ganz anderes Modell. Hier wurde einfach ein alter i5-760 genommen und mit einem Aufkleber versehen, auf dem vom i7-14700K die Rede war.

Dass das Fake ist, sieht man aber auf den ersten Blick. Allein die Beschaffenheit des Stickers sollte direkt stutzig machen und der Aufkleber lässt sich dann eben auch einfach abziehen. Darunter kommt dann die Original-Produktbeschreibung zum Vorschein. Hier seht ihr die Bilderstrecke:

Was ist das jetzt für eine CPU? Der i5-760 war ungefähr 2011 ein konkurrenzfähiger Prozessor und damals preis-leistungstechnisch nicht verkehrt. Aber mittlerweile – fast 15 Jahre später – hat sich das Rad natürlich weiter gedreht. Wer heutzutage aufrüsten will und einen i5-760 für ungefähr 70 Euro einbaut, dürfte in den allermeisten Fällen einen deutlichen Rückschritt hinlegen.

Wie kann sowas passieren? Da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Aber die meisten Kommentare sind sich mehr oder weniger darüber einig, dass wir es hier nicht mit einer simplen Verwechslung zu tun haben.

Stattdessen dürfte irgendein Betrüger einen i7-14700K-Prozessor bestellt und dann umgetauscht haben, nur um dann stattdessen den i5-760 einzusenden.

Dass der dann wiederum ohne eingehende Kontrolle noch einmal verkauft wird und bei einem Kunden landet, der eigentlich etwas ganz anderes wollte, muss an Amazon liegen. So etwas kommt leider immer mal wieder vor. Aber wenigstens macht der gigantische Versandhandel normalerweise keine Probleme in solchen Fällen und schickt entweder Ersatz oder gibt anstandslos das Geld zurück.

Habt ihr schon einmal ähnliche Erfahrungen beim Online-Handel gemacht?