Heute Abend streamen: Der beste Weihnachtsfilm auf Netflix ist sogar oscarnominiert und absoluter Publikumsliebling

Weihnachtsfilme gibt es wirklich mehr als genug, richtig gute Weihnachtsfilme dafür umso seltener. Diesen Netflix-Film können wir euch aber definitiv empfehlen.

Klaus ist der beste Weihnachtsfilm auf Netflix nach den Stimmen auf IMDb. Klaus ist der beste Weihnachtsfilm auf Netflix nach den Stimmen auf IMDb.

Ich muss direkt erstmal ein Geständnis ablegen: Ich bin eigentlich kein allzu großer Fan von Weihnachtsfilmen. Einen gibt es dann allerdings doch, den ich mir seit seinem Release jedes Jahr mindestens einmal angucke. Und damit bin ich wohl nicht allein, denn auch laut Publikumsstimmen schneidet er richtig gut ab.

Der am besten bewertete Weihnachtsfilm auf Netflix

Die Rede ist dabei von Klaus. Der 2019 erschienene Animationsfilm war bei den Oscars 2020 sogar in der Kategorie "Bester animierter Spielfilm" nominiert. Den Sieg konnte sich zwar letztlich Disneys Toy Story 4 sichern, trotzdem hat Klaus sich ziemlich schnell einen Platz in den Herzen vieler Fans gesichert.

Das zeigen nicht zuletzt seine Reviews: Auf IMDb kommt der Film bei über 200.000 Stimmen auf eine Wertung von 8,2 von 10 Punkten, auf Rotten Tomatoes steht das Popcornmeter gar bei 96 Prozent. In der offiziellen IMDb-Liste der Weihnachtsfilme mit den besten Wertungen sichert Klaus sich derweil Platz 5 – und ist damit der am höchsten bewertete Weihnachtsfilm, der auch auf Netflix verfügbar ist.

Die positiven Stimmen sind nicht verwunderlich, denn der Animationsfilm bietet neben einem schicken Animationsstil, der 2D- und CG-Techniken mischt, auch eine charmante Geschichte mit liebenswerten Charakteren. Typisch zur Weihnachtszeit ist es ein Feel-Good-Film, der aber auch ein paar emotionale Momente mit sich bringt.

Video starten 2:32 Klaus: Der zauberhafte Netflix-Weihnachtsfilm im Trailer

Darum geht es in Klaus: Der Postbote Jesper hat bislang ein verwöhntes Leben gelebt, weil er sich auf der hohen Stellung seines Vaters (des Postmaster Generals) ausruhen konnte. Um seinem faulen Sohn eine Lektion zu erteilen, versetzt der Vater ihn in das eiskalte Städtchen Zwietrachtingen.

Um nicht enterbt zu werden, muss Jesper hier innerhalb eines Jahres 6000 Briefe austragen. Das Problem dabei: Die Bewohner*innen von Zwietrachtingen machen ihrem Namen alle Ehre und sind weit mehr an Streit als an Kommunikation mit ihren Nachbarn interessiert.

Als Jesper auf den zurückgezogen lebenden Spielzeughersteller Klaus trifft, entwickelt er einen Plan: Die Kinder des Dorfes geben ihm Spielzeugwünsche per Brief mit, die Jesper an Klaus reicht. Der wiederum liefert seine gebauten Spielzeuge dann an die Kinder aus.

Das führt dazu, dass die Familien von Zwietrachtingen sich wieder näher kommen – nur die Clanoberhäupter sind weniger bereit, ihre alte Feindschaft aufzugeben und versuchen, Klaus und Jesper aufzuhalten.

Wo kann ich Klaus streamen?

Netflix hat sich die Streamingrechte gesichert. Entsprechend könnt ihr den Animationsfilm exklusiv beim Streaminganbieter schauen, dafür braucht ihr allerdings ein Abo.

Habt ihr einen Weihnachtsfilm, den ihr jedes Jahr guckt?

