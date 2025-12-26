Autofahrer fährt zur Arbeit, sieht beim Ankommen, dass was in der Stoßstange steckt und merkt: Es ist ein Laptop!

Uff, einen zerschrotteten Laptop möchte man eher nicht im Auto. (Bildquelle: Reddit / Valuable-Dark-1691)

Bauschutt, Holzstücke oder Blech auf der Fahrbahn sowie Bordsteinkanten sind wahrscheinlich die häufigsten Ursachen für eine zerkratzte oder eingedellte Fahrzeugfront. Solch einen Schaden, wie ihn der Reddit-Nutzer Valuable-Dark-1691 dokumentiert hat, haben wir bisher aber noch nicht gesehen: Er fand nach einer Fahrt zur Arbeit einen Laptop in der Stoßstange seines Mazdas.

Letztes Update am 26. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst

Mazda 3 von Laptop aufgespießt

Darum geht's: Valuable-Dark-1691 berichtete vor gut zwei Jahren im Mazda-Subreddit von einem Zusammenprall der besonderen Art. Er war gerade auf dem Weg zur Arbeit, da hat er beobachtet, wie ein Gegenstand unter dem Auto vor ihm über die Fahrbahn geflogen ist.

Er dachte sich nichts dabei, einen härteren Stoß hat er wohl auch nicht gespürt.

Als er dann auf der Arbeit angekommen und ausgestiegen ist, dürfte ihn der Anblick seiner Autofront ziemlich geschockt haben: Aus der Stoßstange seines 2023er Mazda 3 ragte die Tastatur eines völlig zerfledderten Laptops, der sich zur Hälfte in die Karosserie gebohrt hatte.

Den Schaden hat Valuable-Dark-1691 auf drei Bildern festgehalten:

Nach eigenen Angaben hat der Besitzer des Mazdas erst kürzlich eine Farbschutzfolie auftragen lassen, die vor Witterung und Steinschlag schützt. Vor umherfliegenden Taschen-PCs aber eher weniger, wie sich wenig überraschend herausgestellt hat ...

Wie hoch der Schaden ist, hat der Thread-Ersteller nicht geteilt, für eine neue Stoßstange werden jedoch ein paar hundert Euro fällig. Wobei nicht wirklich hervorgeht, in welchem Land der Autofahrer lebt – je nachdem könnte der Preis höher oder niedriger liegen.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass hinter der Stoßstange Sensoren oder Leitungen beschädigt wurden, dann wird es natürlich teurer. Lichter und andere Metallteile wurden aber offenbar verschont, der Airbag auch nicht ausgelöst.

Der Mazda-Fahrer ist also schlimmeren Konsequenzen gerade so noch von der Schippe gesprungen.

Die Community überlegt, wie der Vorfall passiert sein könnte und macht ein paar clevere Scherze

Der Post löste wenig überraschend eine Welle an Kommentaren aus, in denen gerätselt wurde, wie so etwas passieren könnte. Valuable-Dark-1691 konnte jedoch keine eindeutigen Hinweise liefern.

Er schrieb lediglich, dass die Hauptplatine noch intakt aussehe, über ein HDMI-Kabel könnte er also schauen, ob Hinweise auf die Vorbesitzer*innen zu finden sind. Ohne zusätzliche Anschlussmöglichkeit würde das gar nicht erst gehen, da der Bildschirm heruntergerissen wurde.

Einige Kommentierende schreiben zudem, dass er probieren könnte, die verbaute SSD oder Festplatte auszulesen. Aus Datenschutzgründen ist das aber ganz sicher nicht die beste Lösung!

In den Antworten finden sich aber auch noch ein paar ziemlich gute Witze, die dem Autofahrer eventuell ein kleines Lächeln entlocken konnten. Aufgrund des blauen Aufklebers auf dem Laptop liegt zum Beispiel die Vermutung nahe, dass ein Intel-Prozessor im Laptop steckt.

Dementsprechend passte ein User den alten Werbe-Slogan des IT-Riesen an:

„Intel (almost) Inside“

Eine weitere Person merkt an:

„In heutigen Autos steckt viel zu viel Technik!“

Wie locker der Mazda-Besitzer den Schaden nimmt, bleibt offen, da er sich eher bedeckt hält. Zum Glück hat er aber keinen Unfall gebaut und kann die Stoßstange hoffentlich recht unkompliziert austauschen.

Habt ihr schon einmal an eurem Auto einen ungewöhnlichen Schaden entdeckt?