Glückspilz öffnet Pokémon TCG-Fossil-Booster und zieht daraus direkt den "Heiligen Gral" - das Holo-Dragoran ist hunderte Euro wert

Nicht in jedem Booster wartet der absolute Glücksfund. Wenn ihr selbst Karten sammelt, dürftet ihr das Gefühl nur zu gut kennen. Vor allem bei alten Packungen wird das immer seltener, weil die seltenen Holo-Karten im Gewicht von gewöhnlichen Exemplaren abweichen. So haben perfide Sammler*innen bereits zahlreiche seltene Booster allein durch ihr Gewicht ausfindig gemacht. Deswegen ist der Glücksfund, den wir euch gleich zeigen, umso schöner.

Glückspilz zieht „Heiligen Gral“ aus Fossil-Set

Der Redditor bscarl88 ist aus dem Häuschen, als er eine der wertvollsten Karten aus dem alten Fossil-Set zieht. Deswegen teilt bscarl88 den Fund auch direkt mit der Pokémon-TCG-Community auf Reddit:

Beim „Heiligen Gral“ handelt es sich um die Dragoran-Karte aus dem Fossil-Set mit der Holo-Seltenheit. Auf der Verkaufsplattform Cardmarket gehört das Holo-Dragoran zusammen mit dem Holo-Gengar zu den wertvollsten Karten des Fossil-Sets.

So viel ist das Holo-Dragoran wert

Ein solches Holo-Dragoran der Ersten Edition kostet in gutem Zustand schnell mehr als hundert Euro. Sobald Grading durch externe Services dazukommt, bewegen wir uns bereits um 200er-Bereich.

Je nach Wertung unterscheiden sich die Preise jedoch enorm: Für ein Dragoran mit 2er-Wertung werden 150 Euro verlangt. Wollt ihr hingegen ein Dragoran im 9er-Bereich, bewegen wir uns bereits in einer Preisklasse von 500 bis 700 Euro und mehr.

In schlechtem Zustand und ohne Grading ist der Preis für das Holo-Dragoran deutlich geringer. Es gibt einige Angebote unter 50 Euro – und ohne den Aufdruck der Ersten Edition werden mehrere Exemplare zwischen 20 und 30 Euro angeboten.

Der Pull erfreut die Community – nicht nur wegen des monetären Werts

Obwohl das Dragoran aus dem Fossil-Set kostspielig verkauft werden kann, erfreut sich die Pokémon-TCG-Community an dem Pull auch aus anderen Gründen. Vor allem der Glückspilz bscarl88 freut sich darüber – er teilt sogar ein Video des Pulls, das seine aufgeregt zitternden Hände zeigt.

Ursprünglich hatte bscarl88 die Karten einer Person aus dem Internet abgekauft. Eigentlich war der Redditor skeptisch bei der Aussage, dass die Person die Booster nie gewogen hätte (um eben seltene Exemplare herauszunehmen), doch das Holo-Dragoran habe ihn vom Gegenteil überzeugt.

Der Grund für die Freude und die Glückwünsche der Community dürfte die Nostalgie für Dragoran und seine allgemeine Beliebtheit sein. Das Drachenpokémon hat durchaus einige Fans – und die teilen ihre Liebe dafür in den Kommentaren.

Welche Pokémon-Karte ist denn für euch der „Heilige Gral“?