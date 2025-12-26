Glückspilz öffnet Pokémon TCG-Fossil-Booster und zieht daraus direkt den "Heiligen Gral" - das Holo-Dragoran ist hunderte Euro wert

Ein Pokémon TCG-Fan wagt es und öffnet einen Fossil-Booster der Ersten Edition – und zieht daraus direkt den „Heiligen Gral“!

Cassie Mammone
26.12.2025 | 19:02 Uhr

Dragoran ist das erste Drachenpokémon und sieht nicht nur niedlich aus, sondern ist auch echt stark. (Bild: © Reddit Daleyr6) Dragoran ist das erste Drachenpokémon und sieht nicht nur niedlich aus, sondern ist auch echt stark. (Bild: © Reddit / Daleyr6)

Nicht in jedem Booster wartet der absolute Glücksfund. Wenn ihr selbst Karten sammelt, dürftet ihr das Gefühl nur zu gut kennen. Vor allem bei alten Packungen wird das immer seltener, weil die seltenen Holo-Karten im Gewicht von gewöhnlichen Exemplaren abweichen. So haben perfide Sammler*innen bereits zahlreiche seltene Booster allein durch ihr Gewicht ausfindig gemacht. Deswegen ist der Glücksfund, den wir euch gleich zeigen, umso schöner.

Glückspilz zieht „Heiligen Gral“ aus Fossil-Set

Der Redditor bscarl88 ist aus dem Häuschen, als er eine der wertvollsten Karten aus dem alten Fossil-Set zieht. Deswegen teilt bscarl88 den Fund auch direkt mit der Pokémon-TCG-Community auf Reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Beim „Heiligen Gral“ handelt es sich um die Dragoran-Karte aus dem Fossil-Set mit der Holo-Seltenheit. Auf der Verkaufsplattform Cardmarket gehört das Holo-Dragoran zusammen mit dem Holo-Gengar zu den wertvollsten Karten des Fossil-Sets.

Video starten 11:58 Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden

So viel ist das Holo-Dragoran wert

Ein solches Holo-Dragoran der Ersten Edition kostet in gutem Zustand schnell mehr als hundert Euro. Sobald Grading durch externe Services dazukommt, bewegen wir uns bereits um 200er-Bereich.

Je nach Wertung unterscheiden sich die Preise jedoch enorm: Für ein Dragoran mit 2er-Wertung werden 150 Euro verlangt. Wollt ihr hingegen ein Dragoran im 9er-Bereich, bewegen wir uns bereits in einer Preisklasse von 500 bis 700 Euro und mehr.

In schlechtem Zustand und ohne Grading ist der Preis für das Holo-Dragoran deutlich geringer. Es gibt einige Angebote unter 50 Euro – und ohne den Aufdruck der Ersten Edition werden mehrere Exemplare zwischen 20 und 30 Euro angeboten.

"Dieses Jahr ist es irgendwie eskaliert": 5 Freunde sammeln 1 Jahr lang über 1.250 Pokémon TCG-Booster und öffnen sie dann alle auf einmal - so fällt das Fazit aus
von Jusuf Hatic
"Würde mein 15-jähriges jetzt umarmen": Pokémon TCG-Fan findet alten Sammelkartenschatz aus der Teenagerzeit wieder und freut sich, dass er damals so ordentlich war
von Stephan Zielke
Pokémon-Fan bestellt besonders gut erhaltene Gelbe Edition für 3.200 Euro - und der US-Zoll zerstört sie einfach
von Cassie Mammone

Der Pull erfreut die Community – nicht nur wegen des monetären Werts

Obwohl das Dragoran aus dem Fossil-Set kostspielig verkauft werden kann, erfreut sich die Pokémon-TCG-Community an dem Pull auch aus anderen Gründen. Vor allem der Glückspilz bscarl88 freut sich darüber – er teilt sogar ein Video des Pulls, das seine aufgeregt zitternden Hände zeigt.

Ursprünglich hatte bscarl88 die Karten einer Person aus dem Internet abgekauft. Eigentlich war der Redditor skeptisch bei der Aussage, dass die Person die Booster nie gewogen hätte (um eben seltene Exemplare herauszunehmen), doch das Holo-Dragoran habe ihn vom Gegenteil überzeugt.

Der Grund für die Freude und die Glückwünsche der Community dürfte die Nostalgie für Dragoran und seine allgemeine Beliebtheit sein. Das Drachenpokémon hat durchaus einige Fans – und die teilen ihre Liebe dafür in den Kommentaren.

Welche Pokémon-Karte ist denn für euch der „Heilige Gral“?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Night City auf der Röhre: Cyberpunk 2077-Fan bringt Spiel auf klassischem CRT-Monitor mit satten 85 Fps zum Laufen

vor 44 Minuten

Night City auf der Röhre: Cyberpunk 2077-Fan bringt Spiel auf klassischem CRT-Monitor mit satten 85 Fps zum Laufen
Glückspilz öffnet Pokémon TCG-Fossil-Booster und zieht daraus direkt den Heiligen Gral - das Holo-Dragoran ist hunderte Euro wert   1  

vor 56 Minuten

Glückspilz öffnet Pokémon TCG-Fossil-Booster und zieht daraus direkt den "Heiligen Gral" - das Holo-Dragoran ist hunderte Euro wert
Wenn ihr Toy Story ab Minute 45 stoppt, entdeckt ihr eine verstörende Anspielung, die wir als Kinder (zum Glück) niemals verstanden haben

vor einer Stunde

Wenn ihr Toy Story ab Minute 45 stoppt, entdeckt ihr eine verstörende Anspielung, die wir als Kinder (zum Glück) niemals verstanden haben
Game Boy Advance - Diese Spiele sind bei uns damals zum Launch des legendären Handhelds erschienen

vor einer Stunde

Game Boy Advance - Diese Spiele sind bei uns damals zum Launch des legendären Handhelds erschienen
mehr anzeigen