Anno 117 schon jetzt lächerlich günstig: Der Aufbauhit aus Deutschland ist eine der größten Angebots-Überraschungen beim Black Friday!

Ihr habt Bock auf ein Spiel, das euch zurück ins antike Rom katapultiert – aber nicht mit staubigen Geschichtsbüchern, sondern mit Sonne, Atmosphäre und echtem Aufbauspaß? Anno 117: Pax Romana fühlt sich an wie ein neues Kapitel für die Reihe: warm, zugänglich, detailverliebt. Genau das richtige Ding, wenn ihr mal wieder richtig in einer Welt versinken wollt. Und beim Amazon Black Friday bekommt ihr den legendären Aufbauhit aus Deutschland jetzt mit einem satten Rabatt!

Anno 117 beim Amazon Black Friday: Holt euch den größten Aufbauhit des Jahres jetzt spottbillig!

5:57 Anno 117 zeigt im Trailer endlich Gameplay, neue Features und grenzt den Release ein

Anno 117: Pax Romana ist erst vor knapp zwei Wochen erschienen und katapultiert euch mitten ins antike Rom. Und nein – das fühlt sich nicht nach Geschichtsunterricht an, sondern eher wie ein sonniger Kurzurlaub irgendwo zwischen Forum, Weinberg und lebendigen Handelsrouten. Ihr baut Städte, verwaltet Provinzen, jongliert mit Ressourcen und entscheidet, wie euer kleines Reich aussehen soll.

Spannend wird’s vor allem durch die zwei Startregionen: Ihr beginnt entweder im kultivierten römischen Latium oder im rauen, mystischen Albion der Kelten. Beide bieten komplett unterschiedliche Herausforderungen – und das macht den Wiederspielwert enorm hoch.

Anno 117 zeigt: Ubisoft kann es eben doch noch!

Anno 117 geht einen Spagat, den wenige Spiele schaffen: Ihr könnt komplett entspannt reinstarten, ohne dass die Spielsysteme euch förmlich erschlagen. Gleichzeitig gibt’s mehr als genug Komplexität, um euch langfristig zu packen – mit cleveren Produktionsketten, kulturellen Unterschieden und diplomatischen Erfordernissen.

Die Entwickler haben viel Wert auf Zugänglichkeit gelegt. Alles wirkt rund, logisch, modern. Egal ob ihr seit Jahren Anno spielt oder gerade erst ins Genre stolpert – ihr findet extrem schnell rein. Und dann diese Atmosphäre: lebendige Städte. Römer, die quatschen. Märkte, die florieren. Das Licht, das auf den Marmorstraßen flimmert. Das Ganze hat etwas Warmes, etwas Beruhigendes. Genau das, was man nach einem stressigen Arbeitstag braucht.

28:30 Anno 117 ist nicht perfekt - kann es aber noch werden

Warum ihr genau JETZT zuschlagen solltet

Wenn ein neues Anno gut ist, bleibt es lange gut. Und wenn der Preis so früh fällt, ist das ein Moment, den man selten so zu Gesicht bekommt. Ein Top-Spiel mit frischem Setting, modernen QoL-Features und gemütlichem Gameplay – für einen Preis, bei dem man sonst Indie-Titel bekommt?

Ganz ehrlich: Wenn ihr auch nur darüber nachdenkt, dieses Jahr ein neues Aufbauspiel zu holen – Anno 117 ist euer Black-Friday-Gewinner. Also: Greift zu, bevor der Deal wieder verschwindet. Euer zukünftiges kleines Römisches Reich wartet schon auf euch.

