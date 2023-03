Dieses Angebot kann sogar Leon aus Resident Evil kaum fassen: Aktuell gibt es LED Strips günstig bei Amazon. Eurem Ambilight steht damit nichts mehr im Wege!

Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, Stardew Valley oder doch eher Sons of the Forest? Egal ob ihr Horror, Rollenspiel, Cozy Game oder Survival Hits bevorzugt, eventuell macht ihr es mir gleich und habt gerne folgendes beim Zocken: eine richtig schöne Atmosphäre. Wenn ich zum Beispiel Horror in meinen vier Wänden spiele, habe ich gerne alles abgedunkelt und nur Kerzen an. Bei Sons of the Forest hab ich hingegen gerne meine Lichterkette an.

Für die jenigen unter euch, die da ähnlich ticken wie ich, habe ich folgendes Amazon Angebot parat: Aktuell gibt es LED Strips mit einer Länge von 20 Meter mit knapp 20% Rabatt. Damit kostet euch die Beleuchtung à la Ambilight nur 20,39€. Es gibt sie aber auch noch in 10 und 30 Meter. Ersteres kostet euch dann mit 18,69€ etwas weniger, während ihr für die 30 Meter Version 22,94€ zahlen müsst. Hier spart ihr jedoch knapp 40%, da euch die 30 Meter ursprünglich 36,99€ kosten würden.

Ambilight RGB Beleuchtung ganz einfach nachrüsten

Mit dem Angebot auf Amazon ist es ganz einfach, für eine schöne Ambilight Beleuchtung in euren liebsten Räumen zu Hause zu sorgen. Je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet, könnt ihr sogar einen ganzen Raum mit einem LED Strip auslegen.

Wenn ihr mich fragt, würde ich vor allem für eine schöne Beleuchtung da sorgen, wo ich sie aktiv wahrnehmen kann. Ich sitz einfach immer wahnsinnig gerne an meinem Schreibtisch und sehe die Cozy RGB Beleuchtung hinter meinen Monitoren. Aber auch an den Wänden, oder an Möbeln, kann man den LED Strip gut verlegen. Ihr sieht also: Die Möglichkeiten sind unendlich!

Die günstigen LED Strips auf Amazon kommen nicht nur mit einem kleinen Preis, sondern auch mit vielen Smart Home Funktionen.

Die LED Strips des KSIPZE Stores auf Amazon haben wirklich gute Bewertungen. Sie schaffen es wohl, günstig und gut zu vereinen. Vor allem sollen die Vielzahl an Farben sowie die Nuancen für sich sprechen.

Eure neue Ambilight RGB Beleuchtung ist aber auch super einfach anzubringen, da sich auf den LED Strips bereits Kleber auf der Rückseite befindet. Wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen wollt, würde ich mir hierfür noch eine andere Kleber-Alternative besorgen. Das ist vor allem dann gut, wenn ihr nicht direkt mit dem Ort der LED Strips zufrieden seid und eventuell den Platz noch im nachhinein wechseln wollt.

Zwar soll die mitgelieferte Fernbedienung nicht die Beste sein, dafür könnt ihr das Licht aber auch ganz gemütlich über eine App auf eurem Handy steuern. Neben dem Licht könnt ihr auch noch folgendes in der App einstellen:

16 Millionen Farben

Musik Synchronisation

Timing

Helligkeit oder Geschwindigkeit

Falls ihr euch allgemein für coole Beleuchtung und Atmosphäre interessiert, dann schaut doch gerne mal in folgenden Artikel von GamePro Redakteurin Linda Sprenger rein. Hier zeigt sie euch ein Video, wie man mithilfe von Ambilight, super coole Effekte in Elden Ring erzielen kann!

