Elden Ring entfacht dank Ambilight-TV ein wahres Effektgewitter

Ambilight ist eine von Philips entwickelte Technologie, die die Wand um den Fernseher/Monitor herum in den Farben des gerade gezeigten Bildes erstrahlen lässt. Dank des vergrößerten Sichtfeldes sollen nicht nur die Augen geschont, sondern vor allem mehr Atmosphäre und Dynamik erzeugt werden. Diese Technologie lässt sich natürlich wunderbar mit Videospielen vereinen. Wie fantastisch Ambilight wirkt, zeigt uns jetzt ein Elden Ring-Fan.

Mehr Immersion dank knalligen Effekten an der Wand

Reddit-Mitglied QuietSugar1805 hat ein Video gepostet, auf dem gezeigt wird, wie Elden Ring auf einem Ambilight-Fernseher von Philips läuft. Der Spieler/die Spielerin zockt dabei komplett im Dunkeln, so kommen die Effekte am besten zur Geltung.

Achtung bei Photosensibilität: Wenn ihr lightempfindlich seit, dann Vorsicht vor dem unteren Video.

Im Video sehen wir, wie unterschiedliche Zauber mit blauen, orangenen und gelben Leuchteffekten zum Einsatz kommen. Dank Ambilight-Technologie erstrahlt die Wand dank TV-Leuchten in den entsprechenden Farben, was allein schon beim Zuschauen ein viel größeres Mittendrin-Gefühl erzeugt.

Fans in den Kommentaren unter dem Reddit-Post zeigen sich begeistert von der atmosphärischen Kombination von Elden Ring und Ambilight. "So beeindruckend! Ich weiß, was ich mir zu Weihnachten wünsche", schreibt beispielsweise Reddit-Mitglied Effective-Monk6575.

Im unteren Hardware-Special stellen wir euch übrigens die besten aktuellen TVs für Konsole vor:

Falls ihr euch fragt, um welchen TV es sich in dem oberen Video genau handelt: Es ist das Modell "Philips 43pus7956 43" LED UltraHD 4K HDR10", wie QuietSugar1805 in den Kommentaren schreibt.

Elden Ring ist seit 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erhältlich und entpuppte sich als eines der besten Spiele des Jahres. Kurios: Den großen Erfolg kann sich der Director, Hidetaka Miyazaki, selbst nicht erklären.

Würdet ihr euch einen Ambilight-TV fürs Gaming zulegen?