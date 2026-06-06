1666: Amsterdam ist das neue Spiel des Assassin's Creed-Erfinders und den Prolog könnt ihr jetzt schon gratis spielen

1666: Amsterdam war mindestens ein Jahr in der Schwebe – jetzt will das Spiel des Assassin's Creed-Erfinders Patrice Désilets noch in diesem Jahr in den Early Access gehen.

Profilbild von Jusuf Hatic

Jusuf Hatic
06.06.2026 | 00:33 Uhr

1666: Amsterdam ist das neue Spiel des Kopfs hinter den ersten Assassins Creed-Teilen – und wohl ungleich düsterer. (© Panache Digital Games) 1666: Amsterdam ist das neue Spiel des Kopfs hinter den ersten Assassin's Creed-Teilen – und wohl ungleich düsterer. (© Panache Digital Games)

Das Summer Game Fest 2026 hat auch einige komplett neue Ankündigungen zum Vorschein gebracht. So hat sich der kanadische Game Designer Patrice Désilets, der in dieser Rolle unter anderem für Assassin's Creed und Prince of Persia: The Sands of Time bekannt wurde, mit einem neuen Spiel gemeldet.

1666: Amsterdam ist dabei kein unbekannter Titel, denn vor über einem Jahrzehnt war es schon mal in Arbeit. Anschließend wurde es nach einigem Hick-Hack aber eingestellt, dann die Entwicklung mutmaßlich wieder aufgenommen – und seitdem blieb es ruhig.

Die Vorstellung zum Summer Game Fest brachte nun den jüngsten und etwas längeren Trailer heraus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Den Start von 1666: Amsterdam könnt ihr jetzt schon erleben

Nicht nur das: Der Prolog zu 1666: Amsterdam ist bereits gratis über Steam und Epic Games verfügbar.

Der Name verrät euch das Setting bereits: Die Stadt Amsterdam ist im Jahr 1666 eine Metropole mit zwei Gesichtern.

  • Sowohl am Tag als auch in der Nacht könnt ihr die Stadt erkunden und herausfinden, was tatsächlich in der Stadt los ist.
  • Denn eines wird schnell klar: Etwas Übernatürliches ist in Amsterdam unterwegs. Die "Ursprünglichen", wie sie das Spiel beschreibt, verbergen sich hinter menschlichen Fassaden mit einer Macht, die ihnen "nicht zusteht".

Um euch die zurückzuholen, lässt euch Désilets Entwicklerstudio Panache in die Rolle der "Eintreiberin" Noa Brooklyn schlüpfen, um diese Macht mithilfe von Hexerei und Zauberkunst zurückzuholen.

Live dabei sein
Summer Game Fest 2026 heute: Start-Uhrzeit, bestätigte Spiele, Leaks und mehr im Live-Ticker
von Eleen Reinke
Summer Game Fest 2026 heute: Start-Uhrzeit, bestätigte Spiele, Leaks und mehr im Live-Ticker

Ähnlich wie in Assassin's Creed geht es laut Désilet auch hier um Strategie und Timing; zudem sollen eure Entscheidungen auch Konsequenzen auf die "Endabrechnung" haben.

Genaue Angaben zum Release-Termin von 1666: Amsterdam wurden zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung nicht gemacht; immerhin soll der Early Access im Laufe des Jahres starten.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
1666: Amsterdam

1666: Amsterdam

Genre: Action

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

1666: Amsterdam ist das neue Spiel des Assassin's Creed-Erfinders und den Prolog könnt ihr jetzt schon gratis spielen
Aktuelle News
alle anzeigen
Final Fantasy Remake Teil 3 wurde enthüllt - Noch größere Open World, ein eigenes Luftschiff und es kommt schon Anfang 2027

vor 17 Minuten

Final Fantasy Remake Teil 3 wurde enthüllt - Noch größere Open World, ein eigenes Luftschiff und es kommt schon Anfang 2027
Stellar Blade 2 angekündigt und das ist die neue Hauptfigur

vor 35 Minuten

Stellar Blade 2 angekündigt und das ist die neue Hauptfigur
Attack on Titan 3: Das nächste Spiel will euch die komplette Story des Animes erleben lassen

vor 38 Minuten

Attack on Titan 3: Das nächste Spiel will euch die komplette Story des Animes erleben lassen
1666: Amsterdam ist das neue Spiel des Assassins Creed-Erfinders und den Prolog könnt ihr jetzt schon gratis spielen

vor einer Stunde

1666: Amsterdam ist das neue Spiel des Assassin's Creed-Erfinders und den Prolog könnt ihr jetzt schon gratis spielen
mehr anzeigen