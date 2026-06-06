1666: Amsterdam ist das neue Spiel des Assassin's Creed-Erfinders und den Prolog könnt ihr jetzt schon gratis spielen

1666: Amsterdam ist das neue Spiel des Kopfs hinter den ersten Assassin's Creed-Teilen – und wohl ungleich düsterer. (© Panache Digital Games)

Das Summer Game Fest 2026 hat auch einige komplett neue Ankündigungen zum Vorschein gebracht. So hat sich der kanadische Game Designer Patrice Désilets, der in dieser Rolle unter anderem für Assassin's Creed und Prince of Persia: The Sands of Time bekannt wurde, mit einem neuen Spiel gemeldet.

1666: Amsterdam ist dabei kein unbekannter Titel, denn vor über einem Jahrzehnt war es schon mal in Arbeit. Anschließend wurde es nach einigem Hick-Hack aber eingestellt, dann die Entwicklung mutmaßlich wieder aufgenommen – und seitdem blieb es ruhig.

Die Vorstellung zum Summer Game Fest brachte nun den jüngsten und etwas längeren Trailer heraus.

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Den Start von 1666: Amsterdam könnt ihr jetzt schon erleben

Nicht nur das: Der Prolog zu 1666: Amsterdam ist bereits gratis über Steam und Epic Games verfügbar.

Der Name verrät euch das Setting bereits: Die Stadt Amsterdam ist im Jahr 1666 eine Metropole mit zwei Gesichtern.

Sowohl am Tag als auch in der Nacht könnt ihr die Stadt erkunden und herausfinden, was tatsächlich in der Stadt los ist.

Denn eines wird schnell klar: Etwas Übernatürliches ist in Amsterdam unterwegs. Die "Ursprünglichen", wie sie das Spiel beschreibt, verbergen sich hinter menschlichen Fassaden mit einer Macht, die ihnen "nicht zusteht".

Um euch die zurückzuholen, lässt euch Désilets Entwicklerstudio Panache in die Rolle der "Eintreiberin" Noa Brooklyn schlüpfen, um diese Macht mithilfe von Hexerei und Zauberkunst zurückzuholen.

Ähnlich wie in Assassin's Creed geht es laut Désilet auch hier um Strategie und Timing; zudem sollen eure Entscheidungen auch Konsequenzen auf die "Endabrechnung" haben.

Genaue Angaben zum Release-Termin von 1666: Amsterdam wurden zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung nicht gemacht; immerhin soll der Early Access im Laufe des Jahres starten.