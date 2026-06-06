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1666 Amsterdam: Trailer zeigt das verlorene Assassins Creed, das ihr jetzt kostenlos auf Steam anspielen könnt

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1666 Amsterdam: Trailer zeigt das "verlorene" Assassin's Creed, das ihr jetzt kostenlos auf Steam anspielen könnt

06.06.2026 | 00:30 Uhr

Mit 1666: Amsterdam wurde überraschend ein verloren geglaubtes Spiel auf dem Summer Game Fest 2026 enthüllt. Dahinter verbirgt sich ein Open-World-Action-Adventure, das ursprünglich bei THQ Montréal im Geiste von Assassin's Creed enstehen sollte. Dann hörte man lange nichts mehr vom Spiel des Serienerfinders Patrice Désilets. Jetzt ist es aber bei Panache Digital Games in Arbeit und präsentiert sich zum ersten Mal so richtig.

Im Amsterdam des namensgebenden Jahres treiben gefährliche übernatürliche Wesen ihr Unwesen. Während ihr tagsüber Ermittlungen anstellt, müsst ihr euch nachts vor allerlei Gefahren in acht nehmen und die bösen Geister schließlich austreiben. Denn ihr nutzt selbst auch mächtige Magie, um euch zu schützen, wenn ihr in die Rolle von Hexe Noa Brooklyn schlüpft. Außerdem steht euch eure treue schwarze Katze Aaron mit ihren eigenen Fähigkeiten zur Seite.

Der Prolog ist bereits kostenlos auf Steam spielbar, irgendwann später 2026 soll das Spiel dann in den Early Access starten. Ein Release für PS5 und Xbox Series scheint neben dem PC wahrscheinlich.
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1666: Amsterdam

1666: Amsterdam

Genre: Action

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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