Eines der besten PS5-Spiele jetzt 62% günstiger bei MediaMarkt im Angebot

Bei Saturn und MediaMarkt gibt es jetzt den PS5-Hit Demon's Souls im günstig im Angebot.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr jetzt das PS5-exklusive Action-Rollenspiel Demon’s Souls im Sonderangebot: Dank 62 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP bezahlt ihr nur noch 29,99€ statt 79,99€. Das ist die ideale Gelegenheit, eines der bislang besten Spiele für die PlayStation 5 günstig nachzuholen.

Das Angebot gehört zu einem größeren Sony Sale, in dem ihr noch weitere PS5-Hits wie Horizon: Forbidden West, Marvel’s Spider-Man oder The Last of Us Part 1 findet. Den Sale, der nur noch bis zum 30. April läuft, findet ihr auch bei Amazon, dort sind viele Angebote aber bereits ausverkauft. MediaMarkt und Saturn bieten noch mehr Auswahl:

Was ist Demon’s Souls?

14:09 Demon's Souls im Test - Die Next Gen beginnt hier! - Die Next Gen beginnt hier!

Modernisierter Klassiker: Das ursprüngliche Demon’s Souls war der Vorgänger von Dark Souls und hat somit eine der bekanntesten Spiele-Reihen der Gegenwart begründet. Das PS5-Remake lässt den Klassiker mit neuer Grafik und einem spektakulären Orchester-Soundtrack auferstehen. Das düstere Artdesign der Spielwelt könnt ihr nun wahlweise in 4K mit 30 fps oder in flüssigen 60 fps genießen.

Bewährtes Gameplay: Am Gameplay hat sich hingegen nicht viel verändert, wenn man von einigen kleineren Komfortfunktionen und Verbesserungen bei der Steuerung absieht. Das ist auch gut so, denn die fordernden Nahkämpfe gegen furchteinflößende Monster sind nach wie vor ein nervenaufreibendes Erlebnis, auch weil wir im Todesfall an den Levelanfang zurückgesetzt werden.

Für Neulinge und treue Fans: Trotz harter Strafen ist Demon’s Souls nicht das schwerste Souls-Spiel. Die Bosskämpfe sind etwas einfacher, weshalb es für Neulinge ein guter Einstiegspunkt in die Reihe ist. Alte Souls-Fans, die eine zeitgemäße Version des Klassikers wollen, werden aber ebenso zufrieden sein. Auch Kritiker*innen sind begeistert: Auf OpenCritic liegt Demon’s Souls mit einem Wertungsschnitt von 92 Punkten derzeit auf Platz 5 aller PS5-Spiele.

