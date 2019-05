Die Spyro Reignited Trilogy ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Sie beinhaltet die grafisch stark verbesserten Neuauflagen von Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! und Spyro: Year of the Dragon. Der Preis des erst Ende letzten Jahres erschienenen Pakets beträgt statt 39,99€ nur noch 24,99€. Das Angebot ist für eine Woche gültig und endet am 22. Mai.

Technisch runderneuert: Bei der Spyro Reignited Trilogy handelt es sich nicht um ein bloßes Remaster, bei dem nur die Auflösung ein wenig hochgeschraubt wurde. Stattdessen wurde das Spiel auf der Basis einer modernen Engine von Grund auf neu entwickelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, unser Tester auf GamePro hält Spyro gar für "das optisch wohl schönste Remake aller Zeiten".

Spielerisch vertraut: Beim Gameplay bleibt Spyro hingegen seinen Wurzeln treu. Wie im Original hüpfen, rennen und gleiten wird durch farbenfrohe Levels. Gegner grillen wir entweder mit unserem Feueratem oder rennen sie schlich über den Haufen. Auf unserem Weg sammeln wir Gegenstände wie Edelsteine und Dracheneier ein und schalten damit anschließend weitere Levels frei, bis wir auf den Schurken des jeweiligen Teils treffen.

Detailverbesserungen: Ein paar spielerische Verbesserungen hat die Reignited Trilogy aber doch zu bieten. Die vermutliche größte Änderung betrifft die Steuerung, denn im Gegensatz zur PS1-Version dürfen wir nun statt des D-Pads auch die Analogsticks benutzen. Die Orientierung wird durch eine neue, zuschaltbare Karte erleichtert. Außerdem wurden zusätzliche optionale Herausforderungen in die Levels eingebaut.

Fazit: Für Spyro-Fans, die die Klassiker in moderner Optik genießen möchten, ist die Reignited Trilogy ohnehin ein Pflichtkauf. Aber auch Neulinge dürfen einen Blick riskieren, denn das Spielprinzip hat sich erstaunlich gut gehalten. Nur der Schwierigkeitsgrad fällt etwas niedrig aus, denn das Remake richtet sich wie das Original eher an jüngere Spieler. Unseren Tester hat die Reignited Trilogy dennoch überzeugt, er vergab stolze 85 Punkte.