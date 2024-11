Überraschung! Ein echter PlayStation-Klassiker ist ab heute im Game Pass

In der Spielbibliothek des Game Pass' landen regelmäßig neue Titel. Heute ist ein ganz klassischer PlayStation-Held in den Aboservice geflattert. Als Mitglieder könnt ihr euch nun ohne Zusatzkosten eine Compilation mit drei Spyro-Neuauflagen aus dem Katalog fischen.

Das ist der Game Pass-Neuzugang

0:39 Spyro Reignited Trilogy - Gameplay-Trailer belebt Eislevel Frostaltar auf PS4 & Xbox One wieder - Gameplay-Trailer belebt Eislevel Frostaltar auf PS4 & Xbox One wieder

Spiel: Spyro Reignited Trilogy

Verfügbar ab: jetzt (12. November)

Dass Spyro in den Game Pass segelt, wurde gestern auf dem offiziellen Xbox-X-Profil (ehemals Twitter) bekannt gegeben. Was seit der Umstellung in welchem Abo-Modell des Game Pass' inklusive ist, lest ihr in folgendem Artikel:

Den kleinen lilafarbenen Drachen Spyro verbinden viele von uns mit nostalgischen Erinnerungen an unterhaltsame PS1-Spielesessions. Die Reignited Trilogy, die Remakes zu Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! und Spyro: Year of the Dragon enthält, ist allerdings auch auf Xbox-Konsolen, PC und inzwischen auf Switch erschienen.

Die ursprünglich in den 90er-Jahren veröffentlichten Titel konnten in den schicken neuen Versionen im Jahr 2018 immer noch begeistern. Im Opencritic-Schnitt steht die Platformer-Trilogie bei einer 81, im GamePro-Test hat Kollege Dennis sogar eine 85 vergeben und dabei festgehalten:

Mit der Spyro Reignited Trilogy bekommen Fans ein mehr als würdiges Remake und Neulinge eines der besten Jump&Runs aller Zeiten für die PS4.

Das erwartet euch in den Spyro-Spielen

In den Plattformern hüpft, fliegt und rennt ihr durch fantasievoll bunte Level, sammelt Diamanten sowie gestohlene Dracheneier und grillt fiese Feinde einfach mal mit eurem Feueratem. Die drei Titel kommen dabei mit einem ziemlich zeitlosen Charme daher. Das gilt auch für die simplen, aber süß erzählten Geschichten, die mit deutscher Synchronisation daherkommen.

Mit den witzig schrulligen Figuren, hübschen Animationen und einem sehr verzeihlichen Schwierigkeitsgrad bietet sich die Trilogie definitiv auch fürs Zocken mit der ganzen Familie an. Wer dagegen richtig knackige Jump&Run-Herausforderungen sucht oder einen düsteren Anstrich schätzt, wird mit der Reignited Trilogie vermutlich nicht glücklich.

Falls ihr keinen Game Pass habt, ist die Compilation aktuell auch im PS Store im Angebot für 13,99 Euro.

Habt ihr die Spiele damals schon auf der PS1 gezockt und nehmt ihr sie euch jetzt im Game Pass vor?