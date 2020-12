Spyro the Dragon 4 offenbar durch Crash Bandicoot 4 angeteast

Wer in den 1990er-Jahren aufgewachsen ist und gerne mit der Playstation 1 spielte, der wird die beide kennen: Crash Bandicoot und Spyro. Irgendwie gehören beide zusammen, auch, wenn sie jeder in ihren eigenen Spielen hausten.

Erst Remake dann Sequel? Der kleine Drache bekam sogar mit Spyro Reignited eine Neuauflage spendiert und tummelte sich lange Zeit lang in den Skylanders spielen. Es scheint aber so, als könnten wir uns jetzt auf eine Rückkehr in Form eines Sequels freuen - ein echter neuer Release.

Ein kleiner Hinweis auf Spyro

Im Artbook zum Actionspiel Crash Bandicoot 4: It's About Time finden wir Frank's Plump Wieners Kioskbot. In der Beschreibung des Roboters ist zu lesen, dass Crash versucht, zu Dingo's Diner zu gelangen. Dazu muss er zwischen den fliegenden Autos hin und her springen, die beim Drive-In auf ihre Bestellung warten. Der Künstler schreibt:

"Es hat Spaß gemacht, Dingo's Diner mit futuristischen Elementen zu kombinieren und diese fliegen Autos mit der Stadt darunter zu haben… und einen kleinen Hinweis auf Spyro."

Link zum Twitter-Inhalt

Auf dem dazugehörigen Bild des Levels ist dann auch eine kleine Spyro-Statue zu finden. Ist es also vielleicht einfach nur eine Referenz auf Spyro selbst? Möglich, aber es ist schon auffallend, dass direkt unter der Figur eine "4" zu sehen ist.

Kommt ein neues Spyro? Das ist natürlich keine Bestätigung, dass wir ein neues Spyro bekommen, möglich wäre es aber. Die Trilogie zu Spyro war in den 1990er-Jahren ebenso erfolgreich wie die Trilogie zu Crash Bandicoot. Crash bekam eine Neuauflage, Spyro ebenfalls.

Crash wurde jetzt mit einem vierten Teil fortgesetzt. Eventuell ist das dann bei den ganzen Parallelen zwischen den Spielereihen auch mit Spyro der Fall. Mal schauen, ob Activision ein Spyro 4 ankündigt. Fans würden sich bestimmt sehr freuen.

Würdet ihr euch über ein Spyro 4 freuen? Glaubt ihr, der Hinweis könnte auf ein Sequel hindeuten?