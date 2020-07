Animal Crossing: 2. Sommer-Update bringt langerwartetes Feature

Animal Crossing: New Horizons bekommt regelmäßig neue Updates. Nachdem das erste Sommer-Update abgeschlossen wurde, gibt es jetzt bereits diese Woche den zweiten Teil. Darin steckt ein besonderes Feature auf das Fans seit Release warten: Spielstände lassen sich endlich übertragen.

Was sonst noch darin steckt, hat Nintendo jetzt in einem Trailer vorgestellt.

Wann kommt das Update? Der zweite Teil des Sommer-Updates erscheint bereits am Donnerstag, dem 30. Juli. Die letzten Male erschien dieses immer in der Nacht zwischen 4 bis 5 Uhr morgens deutscher Zeit.

Spielstand auf eine andere Switch übertragen

Tatsächlich wird es ab Donnerstag, dem 30. Juli, ebenfalls möglich sein, seinen Spielstand von einer Switch auf eine andere zu übertragen. Die Funktion namens Inselsicherungs-Service fehlte seit Release im Spiel und war einer der größten Kritikpunkte neben der Beschränkung auf eine Insel pro Konsole.

Für diese Funktion wird es nötig sein, eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft zu besitzen und direkt mit Nintendo in Kontakt zu treten. Dabei beschränkt sich der Service nur in Fällen von technischen Problemen, Verlust oder Diebstahl der Konsole. Wie genau der Inselsicherungs-Service funktioniert, wird am 30. Juli auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben.

Neues Feuerwerks-Event

Kein Update bei Animal Crossing ohne ein neues Event. Dieses Mal bekommt ihr den gesamten August lang jeden Sonntagabend die Möglichkeit, an einem Feuerwerk teilzunehmen. Dort werden aber nicht einfach nur Himmelskörper abgefeuert, sondern es gibt auch einige Aktivitäten.

Reiners Tombola: Der listige Fuchs, der eigentlich Gemälde verkauft, hat ein zweites Standbein aufgebaut und ist während der Zeit der Betreiber einer Tombola. Bei dieser könnt ihr Tickets kaufen, um besondere Preise zu gewinnen. Bisher zu sehen sind kleine Tröten, Seifenblasen, Handfeuerwerk und mehr. Wie genau die Tombola funktioniert, zeigt sich spätestens am 2. August.

Eigene Designs: Aber das ist noch nicht alles, denn ihr könnt das Feuerwerk auch individualisieren. Im Trailer sind eigene Designs mit den Köpfen von K.K. oder Melinda zu sehen. Wie genau die Feuerwerk-Gestaltung aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

Serenada kehrt zurück

Die Funktion rund um den Ameisenbären Serenada wurde bereits durch einen Datamine geleakt:

Ihr könnt in eurem Haus schlafen gehen und werdet gefragt, ob ihr träumen wollt. Daraufhin kommt Serenada und geleitet euch durch Eingabe eines Codes auf eine gespeicherte Insel der anderen Spieler*innen ohne, dass diese wirklich auch in diesem Moment online sein müssen. So könnt ihr euch besonders schön gestaltete oder interessante Inseln angucken und seid nicht darauf angewiesen, dass sie gerade ihr Tor geöffnet haben und euch empfangen wollen.

Doch damit nicht genug, denn auch im Herbst wird es wieder ein Animal Crossing-Update geben. Dieses wird auf jeden Fall ein Halloween-Event beinhalten, wie der erste Teaser vermuten lässt. Was sonst noch drin sein könnte geschweige denn ein richtiges Release-Datum, ist derzeit nicht bekannt.

Freut ihr euch auf das Animal Crossing-Update? Welche neue Funktion beziehungsweise welches Event ist für euch am Wichtigsten?