Animal Crossing-Bewohner ist richtiges Ekelpaket und demütigt arme Seele an Bushaltestelle

Animal Crossing: New Horizons, hach, so ein beruhigendes und friedfertiges Spiel. Naja fast. Ironischerweise macht es uns der Nintendo Switch-Hit erschreckend einfach, unseren armen Bewohnertierchen Streiche zu spielen und richtige Ekelpakete sein. Doch es geht auch anders. In diesem besonderen Fall ist ein Fan das "Opfer" einer kleinen aber gemeinen Demütigung geworden, die wir euch nicht vorenthalten wollen (via Gamerant).

Auch Inselbewohner können Kotzbrocken sein

Um dieses Video geht's: Für einen kleinen Schmunzler am Montag schaut euch das untere Video an. Bewohner Bruce fragt Reddit-User*in "Magic_the_Unicorn", ob er/sie sich nicht vielleicht mit zu ihm auf die Bank einer Bushaltestelle setzen möchte. Und dann... naja, seht einfach selbst:

Okay, okay. Der hat gesessen. Sobald sich der Charakter auf die Bank fläzt, steht Bruce einfach auf und geht. Wie gemein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der Fan zu Bruce gesellt hat, um dort entspannt ein wenig mit ihm zu plaudern, ihn vielleicht noch ein wenig mehr kennenzulernen. Doch falsch gedacht, der kleine blaue Ziegenbock ist eiskalt.

Aber um fair zu sein: Es ist davon auszugehen, dass die Devs diese kleine Trollaktion nicht extra entwickelt haben, beziehungsweise, dass es sie kein wirklicher Teil von Bruces Charakter ist. Womöglich erteilt das Spiel Bruce (oder jedem beliebigen anderen Tier) einfach nur den Befehl aufzustehen, sobald sich der Spieler-Charakter mit auf die Bank setzt. Lustig ist das Video aber allemal.

Und apropos "Ekelpaket": Ich bin selbst nicht unschuldig und habe riesigen Spaß dabei, als Inselsprecherin gemein zu meiner armen Nachbarschaft sein. In meiner Kolumne beschreibe ich, wie und warum ich meine Tierchen in Animal Crossing New Horizons ärgere.

Keine Sorge, das Karma hat übrigens schon zugeschlagen: Meine lieben GamePro-Kolleg*innen Rae und Basti haben mir deshalb einen Streich gespielt und meine gesamte Insel in ein Bärchen-Wunderland verwandelt. Ich habe es vermutlich verdient.

Seid ihr lieb zu euren Bewohnertierchen?