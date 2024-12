Animal Crossing-Fan lobt eigenes Zukunfts-Ich mit einer Postkarte für eine geschaffte Uni-Prüfung und die Rechnung geht voll auf

Macht euch in Animal Crossing doch einfach mal selbst ein Geschenk, es kann sich lohnen!

Stellt euch vor, ihr kommt nach einer wichtigen Prüfung wieder nach Hause und werft euren Rucksack oder Schulranzen in die Ecke. Einen kurzen Umweg zum Kühlschrank später liegt ihr auf eurem Bett, macht Animal Crossing an und bekommt erst einmal Glückwünsche zum Abschluss der harten Lernphase zu sehen!

So oder so ähnlich ist es einem User auf Reddit gegangen und das Witzige daran ist, dass die Nachricht sogar selbst geschrieben war. Hier hat das Vergangenheits-Ich in weiser Voraussicht beim Gegenwarts-Ich für einen schönen Moment gesorgt.

Ein Brief in die Zukunft

Wie User u/Marc-Aureli berichtet, hat er sich selbst in Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch eine Postkarte für die Zukunft geschrieben. Am Tag der letzten Prüfung seines Bachelor-Abschlusses fand er die Nachricht in seinem virtuellen Briefkasten, nachdem er sie vorher vergessen hatte, wie er selbst schreibt.

Übersetzt schrieb er an sein Zukunfts-Ich: „Lieber Zukunfts-Nayru, Glückwunsch zum Abschluss deines Bachelor-Studiums, vom Vergangenheits-Nayru“. Seine Ausbildung ist zwar noch nicht vorbei, da es laut eigener Aussage im Januar direkt weitergeht, aber trotzdem ist damit ein wichtiger Zwischenschritt geschafft.

In den Kommentaren hagelt es vor allem Glückwünsche für den erreichten Meilenstein und einige Fans freuen sich auch über die Nutzung der Selbst-Nachrichten. Wirklich nötig ist das im Spiel nicht, aber die Funktion ermöglicht eben kleine nette Momente wie diesen.

Ein Blick in die Vergangenheit

Dass sich ein Brief an sich selbst lohnen kann, haben auch schon andere Menschen gezeigt. Wir haben ähnliche Berichte gefunden. Hier hat sich ein User beispielsweise über mehrere Jahre hinweg immer zu Silvester eine Nachricht geschickt, die auch wie ein kleiner Blick in die Vergangenheit funktioniert.

Mit dieser eher ungewöhnlichen Funktion in Animal Crossing könnt ihr euch selbst also ohne weiteres den Tag versüßen, wenn ihr euch einfach nur mit viel zeitlichem Abstand etwas schreibt. Bis ihr eure Botschaft in mehreren Monaten lest, habt ihr sie vermutlich auch wieder vergessen.

Ihr könnt Postkarten sogar kleine Geschenke anhängen und erhaltet sie dann am entsprechenden Tag um 5 Uhr morgens in eurem Briefkasten. Um euch selbst eine Nachricht zu schreiben, geht einfach an die Postkarten-Säule im Flughafen und wählt die entsprechende Option aus. Hier könnt ihr auch festlegen, wann die Botschaft ankommen soll.

