Animal Crossing-Spielerin gedenkt verstorbenem Vater mit Feuerwerk

Das 2. Sommer-Update für Animal Crossing: New Horizons ermöglicht es uns unter anderem, jeden Sonntag im August ein Feuerwerk zu bestaunen. Wer mag, kann bei Melinda auch eigene Designs auswählen. Das nutzte die Animal Crossing-Spielerin Lazyleiz, um ein Denkmal für ihren verstorbenen Vater zu setzen. Auf Reddit teilte sie das spezielle Feuerwerk mit der Community.

Ein Animal Crossing-Feuerwerk, das berührt

Das Feuerwerk-Event in Animal Crossing: New Horizons kam Lazyleiz ganz gelegen. Sie nutze das anpassbare Feuerwerk, um ihrem verstorbenen Vater zum 68. Geburtstags ein besonderes Ingame-Denkmal zu setzen. Nachdem sie ein Bild ihres Vaters in New Horizons eingescannt hatte, wählte sie es bei Melinda für das Feuerwerk aus. So erstrahlte das Gesicht ihres Vaters, als auch weitere persönliche Motive, am Nachthimmel von New Horizons.

"Gedenkaltar" für ihren Vater: Zusätzlich zum individuellen Feuerwerk, stellt sie das Bild ihres Vaters auf eine Staffelei und dekorierte den Bereich mit Luftballons und anderen passenden Gegenständen. Im Video ist zu sehen, wie das Feuerwerk den Bereich, ähnlich eines Gedenkaltars, bunt erleuchtet und ihren Vater ehrt.

Link zum Reddit-Inhalt

Gegenüber GameSpot erklärte Lazyleiz, dass sich Animal Crossing für sie und ihre Geschwister überraschenderweise zu einem Ort entwickelt hat, an dem sie sich virtuell versammeln und solche Moment zusammen erleben können. Eine schönes Beispiel, wie Videospiele Menschen verbinden können.

Was es neben dem Feuerwerk sonst noch Neues in Animal Crossing: New Horizons gibt, lest ihr hier:

3 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: 2. Sommer-Update 1.4.0 ist da & das sind die Inhalte

Wie gefällt euch das Ingame-Denkmal? Hättet ihr noch weitere Ideen, wie Animal Crossing: New Horizons das Leben auf ähnliche Art und Weise bereichert?