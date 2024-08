Animal Crossing-Spielerin verewigt ihre weggezogenen Bewohner mit einem Denkmal am Strand und andere Spieler teilen ihre eigenen Ideen mit der Community

So sieht der Strand von Reddit-User somecat225 aus. Die Unterschriften gehören zu weggezogenen Inselbewohner*innen. (Bild: Reddit / somecat225)

In Animal Crossing: New Horizons gehen und kommen die Inselbewohner*innen wie es ihnen passt. Außer ihr haltet sie im Idealfall davon ab. Trotzdem herrscht ein Kommen und Gehen, das wenig Einfluss auf eure Spielewelt hat. Ist ein oder eine Inselbewohner*in mal weggezogen, nehmen die nämlich alles wieder mit.

Wie ihr weggezogene Bewohner*innen ehren könnt

Auf Reddit teilt somecat225 eine Idee, die dem ganzen Prozess eine persönliche Note verleiht. So erstellt somecat225 jeweils eigene Designs für die weggezogenen Inselbewohner*innen, die deren persönlichen Unterschriften darstellen sollen.

Dabei versucht somecat225 so nahe wie möglich an der jeweiligen Persönlichkeit der Inselbewohner*innen dranzubleiben. Diese Unterschriften platziert somecat225 schließlich am Strand, um einen Ort zu haben, der an die Weggezogenen erinnert. So sieht das Ganze aus:

Wir finden die Idee nicht nur unglaublich kreativ und süß, sondern sind auch begeistert darüber, dass gleich mehrere User in den Kommentaren ihre eigenen Einfälle teilen. So teilt SnooChocolates5931 zum Beispiel ein Bild, auf dem er oder sie die Unterschriften nicht am Strand, sondern auf Laternen platziert. Auch wenn das Ganze ein bisschen nach Friedhof aussieht, geht der Denkmal-Charakter hier noch stärker hervor.

Die Idee von Othello_The_Sequel erinnert wieder an die Unterschriftensammlung am Strand, jedoch handelt es in diesem Fall um Kreidekunst, die auf Steinboden platziert wurde. Allesamt kreative Ideen, um sich an weggezogene Dorfbewohner*innen zu erinnern und sich künstlerisch auszutoben.

1:32 Amber Isle mixt das Animal Crossing-Prinzip mit Dinos und sieht zuckersüß aus

Ansonsten zeigen sich die Kommentare ähnlich begeistert wie wir. Manche unter ihnen wollen die Idee von somecat225 für ihre eigenen Inseln übernehmen – natürlich alles mit Erlaubnis, schließlich hat somecat225 die Idee genau aus diesem Grund geteilt.

Wir sind gespannt auf die Kreationen der GamePro-Community: Verewigt ihr eure (weggezogenen) Inselbewohner*innen ebenfalls irgendwie in Animal Crossing?