Eicheln & Zapfen in Animal Crossing: Fundort & alle Rezepte im Überblick

In Animal Crossing: New Horizons beginnt ab heute, dem 1. September, der Herbst. Mit der neuen Jahreszeit kommen auch wieder saisonale Gegenstände und Bastelanleitungen ins Spiel.

Das sind die neuen Eicheln und Zapfen

Wenn ihr das Spiel startet, wird euch Melinda bei der morgendlichen Inselansage mit einem Herbstgruß wecken. Dabei weist sie daraufhin, dass ab sofort Eicheln und Zapfen auf der Insel auftauchen. Passend dazu gibt sie euch auch eure erste neue Bastelanleitung, das Baumfrucht-Bäumchen.

Hier findet ihr Eicheln und Zapfen: Um die neue Ressource zu bekommen, müsst ihr einfach nur an Bäumen schütteln. Für Eicheln funktionieren normale Laub- und Fruchtbäume und für Zapfen müsst ihr an Tannen ran.

Es kann manchmal etwas länger dauern, bis eine der beiden Ressourcen vom Baum fällt. Nutzt diese Chance einfach, um euren Vorrat an Ästen aufzustocken.

Wie lange gibt es Eicheln & Zapfen? Ihr könnt die saisonale Ressource auf der Nordhalbkugel vom 1. September bis 30. November an euren Bäumen finden. Alle Spieler*innen auf der Südhalbkugel finden sie vom 1. März bis 31. Mai.

Das könnt ihr mit Eicheln & Zapfen machen

Die vom Baum geschüttelten Materialien dienen aber nicht einfach nur als Deko, die ihr auf den Boden legt. Ihr könnt sie aufsammeln und als Ressourcen für besondere Bastelanleitungen benutzen.

So viele Eicheln und Zapfen braucht ihr insgesamt: Um alle Bastelanleitungen einmal basteln zu können, benötigt ihr insgesamt 30 Eicheln und 22 Zapfen.

Das sind die saisonalen Bastelanleitungen

Mit einer neuen, saisonalen Ressource gibt es natürlich auch besondere Rezepte, die ihr nur in dieser Zeit sammeln könnt.

So kommt ihr an die Rezepte: Wie auch schon bei den bisherigen Anleitungen, könnt ihr diese wieder auf drei verschiedene Wege bekommen. Entweder sie befinden sich in Ballons, in einer Flaschenpost oder eure Bewohner geben sie euch. Da ihr bis zum 30. November Zeit habt, sollte es kein großes Problem sein, die neun Anleitungen zu finden.

Alle Bastelanleitungen im Überblick:

Name Benötigtes Material Baumfrucht-Bäumchen

(Umgestaltbar) 6 Zapfen

4 Eicheln

1 Hartholz Baumfrucht-Lampe

(Umgestaltbar) 6 Eicheln

4 Lehm Baumfrucht-Mobile

(Umgestaltbar) 2 Zapfen

3 Eicheln

3 Äste Eichel-Pochette 6 Eicheln Fingerschaukel 4 Eicheln

2 Hartholz Laubhaufen 3 Zapfen

5 Unkraut Laubhaufen in Gelb 3 Eicheln

5 Unkraut Laub-Lagerfeuer

(Umgestaltbar) 3 Zapfen

5 Unkraut

3 Äste Kiefern-Bonsai 8 Zapfen

4 Eicheln

5 Lehm

Das ist alles, was ihr zu der Eichel- und Zapfen-Saison wissen müsst.

Freut ihr euch darauf, den Herbst über eine neue, saisonale Ressource sammeln zu können?