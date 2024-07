'Ich hab das halbe Spiel ignoriert': Animal Crossing-Spieler meidet für 240 Stunden eine Insel im Spiel komplett - merkt erst jetzt, dass es dort wichtige Inhalte gibt

Ja, auch nach hunderten Stunden kann man in Animal Crossing: New Horizons noch neue Dinge entdecken.

Vier Jahre sind inzwischen seit dem Release von Animal Crossing: New Horizons vergangen. Das letzte Update ist zwar schon ein Weilchen her, blicken wir aber mal zurück, sind seit dem Release docheinige Inhalte dazugekommen.

Kein Wunder also, dass man schnell so einiges verpasst, wenn man nach längerer Pause zurückkehrt. So ist es auch diesem Fan ergangen, der sich beim Schreiben dieses Artikels übrigens als ein Kollege rausgestellt hat – aber eins nach dem anderen!

Animal Crossing-Spieler ignoriert Harveys Insel für 240 Stunden

Die Story kommt von Reddit-User SirPanfred, der jetzt nach längerer Spielpause zu Animal Crossing zurückgekehrt ist und dort erstmal eine riesige Überraschung erlebt hat.

Der Fan hat nämlich in seinen ersten 240 Spielstunden einen riesigen Bogen um Harveys Insel gemacht, weil ihn das Fotostudio dort nicht interessierte – und erst jetzt gemerkt, dass man dort eigentlich eine ganze Reihe an Shops errichten kann, wo ihr beispielsweise jeden Tag Kunstwerke von Redd kaufen könnt:

"Ich bin nach einer langen Pause zu New Horizons zurückgekehrt und hab erst jetzt gemerkt, dass ich ungefähr den halben Inhalt im Spiel ignoriert hab"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Falls euch der Name SirPanfred übrigens zufällig bekannt vorkommen sollte: Vielleicht kennt ihr ihn, weil es auch der Name des X-Accounts unseres Video-Kollegen Paul Aeils ist. Das haben auch wir schmunzelnd festgestellt, nachdem wir über den Namen gestolpert waren und haben bei Paul einmal nachgefragt: Ja, er ist es wirklich.

Auch Videospiel-Redakteure sind in ihrer Freizeit schließlich auf Reddit und Co. unterwegs, um – na was wohl – noch mehr über Videospiele zu reden!

Nachdem wir den armen Kollegen ein bisschen in seinem Urlaub gepiesackt haben, hat er uns auch verraten, dass er New Horizons zuvor über anderthalb Jahre pausiert hatte und jetzt wieder richtig im Spiel versinkt – und dabei dann auch Harveys Insel "entdeckt" hat.

Übrigens ist der Kollege nicht allein damit, Harveys Insel ignoriert zu haben. In den Kommentaren wird schnell klar, dass es so manch anderem Fan ähnlich geht. Einer berichtet sogar, nach 800 Stunden Spielzeit bis heute nichts von der Inselerweiterung gewusst zu haben. User Zestyclose_Rain7596 beichtet dazu:

"Das ist mir auch passiert. Ich traue mich gar nicht zu teilen, wie viele Stunden ich gespielt habe, ehe mir das aufgefallen ist. High Five"

Dafür gibt es auch einige mögliche Gründe, wie die Community in weiteren Kommentaren zu bedenken gibt. Zum einen gab es das Feature natürlich zu Release noch gar nicht im Spiel. Stattdessen kam es erst mit dem großen Update 2.0 im November 2021 dazu.

Daneben muss eure Insel außerdem drei Sterne erreicht haben, ehe ihr überhaupt den Brief von Harvey bekommt, mit dem er euch nochmal auf seine Insel einlädt.

Gibt es Dinge im Spiel, die ihr auch erst nach viel zu vielen Stunden entdeckt habt?