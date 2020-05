Animal Crossing: Fan-Trailer macht New Horizons zum SciFi-Horror

Animal Crossing: New Horizons ist eigentlich ein friedliches Spiel über den Rübenhandel zwischen verschiedenen Inseln (wenn ich die Unterhaltungen meiner Gamepro-Kollegen und -Kolleginnen richtig verstanden habe). Aber das könnte auch alles ganz anders sein, wie dieser beeindruckend gruselige Fan-Trailer zeigt. Der macht aus dem netten Inselleben einen absolut furchterregenden SciFi-Horrortrip.

Gruseliger Fan-Trailer verwandelt Animal Crossing in SciFi-Horror

Was wir hier von Evil Imp präsentiert bekommen, macht dem Namen des Erstellers alle Ehre. Der geschickt arrangierte Trailer spielt mit vielen bekannten Elementen aus unterschiedlichsten Space-Horrorfilmen und sieht wirklich zum Schaudern gut aus.

Offenbar erhält die Welt eine mysteriöse Einladung in ferne Welten und nimmt sie an. Die Expedition geht allerdings irgendwie furchtbar schief und der Captain scheint von irgendeiner bösen Macht (oder einer Art Alien?) befallen worden zu sein.

Jedenfalls verhält sich der blutverschmierte Captain alles andere als normal und wirkt wirklich angsteinflößend. Was genau da vor sich geht, erfahren wir in bester Trailer-Manier aber nicht so richtig. Aber das passt, im Idealfall soll ein Trailer ja auch nicht spoilern.

Hier kommt wirklich eines zum anderen: Die Musik passt zum schauderhaften Ambiente und die Animal Crossing-Elemente sind kaum wieder zu erkennen. Garniert wird das Ganze mit haufenweise Hommagen an Filme wie Alien, Prometheus, Das Ding aus einer anderen Welt oder Event Horizon und dergleichen.

Es gibt fiese Verhörtaktiken, kryptische Botschaften und natürlich auch jede Menge Typen mit gruseligen Masken und unklaren Motiven. Die wilden Rückblenden tun ihr Übriges und verfehlen dabei ihre Wirkung nicht. Diesen Film würde ich wirklich gern schauen, auch wenn ich dabei bestimmt ordentlich ins Schwitzen käme.

Wie gefällt euch der Fan-Trailer? Habt ihr Animal Crossing schonmal so gesehen?