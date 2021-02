Animal Crossing-Fan übertreibt Festival komplett und baut die heftigste Regenbogenstraße

In Animal Crossing: New Horizons war Karneval und der konnte mit Hilfe eines Ingame-Festivals gebührend gefeiert werden. Wie bei den meisten anderen saisonalen Aktionen in Animal Crossing auch, gab es dieses Mal ebenfalls die Möglichkeit, Dinge einzusammeln und sie gegen spezielle Möbel einzutauschen. Mit Hilfe der Feder konntet ihr auch diverse andere Gegenstände einfärben lassen. Was dieser Animal Crossing-Fan daraus gemacht hat, stellt aber so einiges in den Schatten.

Animal Crossing: Was dieser Fan aus dem Festival holt, wirkt schlicht unglaublich

"Subtile" kleine Änderung: Wie Redditor jesklash schreibt, wurde seine*ihre Insel mit einigen kleinen, aber feinen und besonders subtilen Änderungen versehen. Das heißt im Klartext, dass wir es hier mit der wohl beeindruckendsten Regenbogenstraße seit Mario Kart 8 Deluxe zu tun bekommen.

Hier leuchtet alles in bunten Farben und seitlich zieren unglaublich viele Karnevalswagen den Rand. Wir haben so etwas jedenfalls noch nie in Animal Crossing gesehen und sind den Kommentaren nach zu urteilen damit auch nicht allein.

Besonders beeindruckend wirkt natürlich, dass das alles in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde. Hier war wohl nicht nur intensives Zocken, sondern auch jede Menge Geduld nötig. Vor allem, weil es ganz schön lange dauert, bei Pavo die Belohnungen einzusammeln, wie dieses Video hier zeigt.

Wie funktioniert das? Welche Karnevalsmöbel, Emotionen, Outfits und sonstige Belohnungen ihr beim Karnevals-Event abgreifen könnt beziehungsweise konntet, findet ihr hier in der großen GamePro-Übersicht: Darin wird auch das Färben und Eintauschen mit Hilfe der Federn erklärt.

Noch mehr beeindruckende Animal Crossing-Inseln haben wir natürlich ebenfalls für euch parat. Da wäre zum Beispiel diese Person, die ihre Animal Crossing: New Horizons-Insel kurzerhand in einen kleinen Jurassic Park verwandelt hat.

Was sagt ihr zu der abgefahrenen Regenbogen-Straße? Wie findet ihr das Karnevals-Event?