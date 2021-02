Animal Crossing: Bewohnerin baut ihre Insel zum Jurassic Park um

Wer selbst Animal Crossing spielt, weiß wie schwierig und zeitaufwendig es ist, die eigene Insel genauen Vorstellungen anzupassen. Zwar ist es im neuesten Ableger der Serie möglich, auch die Landschaft selbst zu verändern, das passiert aber nicht mit einem einfach Knopfdruck. Umso beeindruckender ist die Insel von Reddit-Nutzerin Rayiya, die sich einen ganzen Jurassic Park gebaut hat.

Animal Crossing meets Jurassic Park

Die Liebe zum Detail bei der Kreation sticht sofort ins Auge. Rayiyas Avatar ist ein süßer, kleiner John Hammond, der uns seinen Park zeigt. Wir schreiten durch das ikonische Tor, sehen das Logo auf dem Boden und bewundern die Giganten der Urzeit. Sogar die Inselmusik ist Teil des originalen Soundtracks. Lediglich weniger Blut, abgerissene Körperteile und Dinorotze ist zu sehen.

Link zum Reddit-Inhalt

Einen Wermutstropfen gibt es: Leider gibt es in Animal Crossing: New Horizons (noch?) keine echten Dinosaurier. Rayiya hat sich deswegen mit Fossilien beholfen. Für neue Spieler*innen: Fossilien könnt ihr erst dann auf eurer Insel platzieren, wenn ihr bereits ein Exemplar im Museum abgegeben habt. Dann könnt ihr sie verkaufen oder eben als Ausstellungsstück an der frischen Luft verwenden.

Was gibt es Neues in Animal Crossing?

Passend zum Valentinstag gibt es seit gestern einige neue Items in Herzform. Heute geht es direkt weiter mit dem großen Karneval-Event. Dieses bringt ein Feder-Suchspiel und neue Animationen. Zu guter Letzt haben noch einige neue Meeresbewohner und Insekten ihren Weg auf eure Inseln gefunden. Eine Zusammenfassung seht ihr noch einmal im offiziellen Trailer:

Habt ihr euch mit eurer Insel in Animal Crossing auch so viel Mühe gemacht?