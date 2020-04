Animal Crossing - Die besten Inselmelodien von Toss a Coin bis BTS

In Animal Crossing: New Horizons dürft ihr ab einem bestimmten Zeitpunkt auch die Inselmelodie verändern. Weil die wirklich andauernd ertönt, lohnt sich das natürlich ganz besonders. Euch sind da keine Grenzen gesetzt und das Internet ist bereits voll mit Melodien und Anleitungen: So funktioniert's und hier gibt es Nachschub.

Animal Crossing: New Horizon lässt euch die Inselmelodie verändern

Die Animal Crossing: New Horizons-Inselmelodie erklingt immer, wenn ihr mit einem Bewohner sprecht, ein Gebäude betretet oder wenn sich die Uhrzeit ändert. Anfangs könnt ihr an der voreingestellten Melodie nichts ändern, später allerdings schon.

Wie, wo und wann? Um eure Inselmelodie und die Inselfahne jeder einzelnen Insel individuell zu gestalten, müsst ihr zunächst das Servicecenter ausbauen. Dann hilft euch Melinda dabei, wenn ihr sie ansprecht.

So funktioniert's: Habt ihr den entsprechenden Punkt bei Melinda ausgewählt, seht ihr die froschförmige Anzeige mit den unterschiedlich eingefärbten Froschgesichtern. Sie stehen für einzelne Noten und insgesamt lassen sich 16 verschiedene Töne hintereinander anordnen.

Um euch anzuhören, wie euer Song beziehungsweise die Melodie klingt, könnt ihr jederzeit Y drücken. Seid ihr mit eurer Inselmelodie zufrieden, könnt ihr + drücken. Anschließend summt/singt euch Melinda die Melodie nochmal vor.

Animal Crossing: New Horizons - Hier findet ihr die besten Inselmelodien

New Leaf-System: Da in Animal Crossing: New Horizons dasselbe System wie in New Leaf greift, könnt ihr eure Stadtmelodien aus dem älteren AC theoretisch auch einfach in New Horizons einbauen. Das heißt gleichzeitig, dass ihr auch schon auf einen riesigen Fundus an vorgefertigten Melodien im Netz zurückgreifen könnt.

Unterwegs: Übrigens besteht auch die Möglichkeit, einfach so online im Browser und ganz ohne Animal Crossing-Spiel eine passende Melodie zu komponieren. Auf NookNet findet ihr den Island Tune Creator und einige interessante vorgestellte Melodien wie zum Beispiel das Doom-Theme oder das Final Fantasy-Prelude.

Eine ganze Menge an aberwitzigen bis genialen Songs von Linkin Park über Game of Thrones oder dem The Witcher-Song Toss a Coin bis Pokémon, Beverly Hills Cop oder Tetris und Final Fantasy findet ihr in diesem Video:

...und wo das herkommt, gibt es natürlich noch viel, viel mehr:

Hier auf ACNewHorizons findet ihr ebenfalls haufenweise Melodien zu allem möglichen. Sie sind eigentlich für New Leaf, funktionieren aber auch in New Horizons (und klingen jetzt viel besser!). Jede Menge BTS-Songs als Animal Crossing-Melodien gibt es zum Beispiel auch auf Pinterest. All unsere gesammelten Animal Crossing-Guides könnt ihr hier durchforsten.

Seid ihr schon fleißig dabei, Melodien zu komponieren?