Animal Crossing - So findet ihr Johannes, Kammmuscheln & Perlen

Animal Crossing: New Horizons wurde mit dem Sommer-Update um einige neuen Funktionen erweitert. Alles dreht sich dabei um das Schwimmen und Tauchen sowie die Meerestiere. Aber es gibt auch einen neuen Besucher: Johannes, der Otter. Wir zeigen euch, wie ihr ihn findet, was ihr dabei beachten müsst und welche Belohnungen er euch bringt.

So findet ihr Johannes den Otter & Kammmuscheln

Im Gegensatz zu anderen Besuchern, könnt ihr aktiv nach Johannes, im englischen Pascal, suchen und ihn jeden Tag finden.

Kammmuscheln im Meer finden: Es gibt keine garantierte Methode, um eine der Muscheln zu finden. Schwimmt durch das Meer und passt auf die Blasen auf. Sobald ihr welche gefunden habt, müsst ihr abtauchen und über den Schatten schwimmen. Kammmuscheln haben einen großen Schatten und bewegen sich langsam durch das Meer.

Alle Meerestiere im Spiel findet ihr hier:

So taucht Johannes auf: Sobald ihr eure erste Kammmuschel des Tages gefunden habt, spricht euch Johannes an. In diesem Gespräch fragt er euch nach der gerade erhaltenen Kammmuschel. Entscheidet ihr euch, diese abzugeben, bekommt ihr von ihm entweder ein Rezept für ein Möbelstück der neuen Nixen-Serien, ein Nixen-Kleidungsstück oder eine Perle. Insgesamt benötigt ihr von den Perlen 20 Stück um alle Nixen-Möbel einmal herzustellen.

Was passiert, wenn ihr ihn ablehnt: Ihr müsst ihm nicht unbedingt eure Kammmuschel geben. Haltet ihr an dieser fest, dann kommt er beim nächsten Mal wieder und fragt euch erneut, ob ihr jetzt die Muschel abgeben wollt. Ihr bekommt also keine Strafe dafür, dass ihr ihn ablehnt.

Tägliche Einschränkung: Jedoch könnt ihr nur einmal am Tag eine Kammmuschel bei ihm abgeben. Egal wie viele weitere Muscheln ihr danach findet, Johannes wird nicht wieder auftauchen bis der nächste Tag angebrochen ist.

Perlen ohne Johannes finden

Ihr könnt Perlen aber nicht nur bei Johannes bekommen sondern auch so finden. Die Chance dafür ist aber sehr gering und zählt zu den seltensten Crafting-Ressourcen im Spiel. Wie alle anderen Meerestiere, machen auch Perlen Blasen und ihr erhaltet sie, wenn ihr taucht. Sie dienen aber nicht nur als Material sondern können auch für 10000 Sternis das Stück verkauft werden.

Alle Nixen-Möbel & -Kleider in der Übersicht

Diese Möbel und Kleider der Nixen-Serie könnt ihr von Johannes bekommen.

Alle Nixen-Möbel:

Name Benötigte Materialien Nixenbett 2x Perle

2x Riesenmuschel

5x Sanddollar Nixenboden 2x Perle

5x Sanddollar

5x Stein Nixenkommode 2x Perle

1x Riesenmuschel

3x Koralle Nixenlampe 1x Perle

3x Tritonshorn

2x Koralle

2x Eisenerz Nixenraumtrenner 2x Perle

3x Riesenmuschel

5x Sanddollar Nixenregal 1x Perle

1x Riesenmuschel

4x Koralle Nixenschrank 2x Perle

1x Riesenmuschel

2x Koralle

5x Sanddollar Nixensofa 1x Perle

10x Sanddollar Nixenspiegel 1x Perle

1x Riesenmuschel

2x Koralle

2x Eisenerz Nixenstuhl 1x Perle

2x Riesenmuschel

2x Sanddollar Nixentapete 2x Perle

2x Kreiselschnecke

2x Sanddollar

2x Koralle

2x Riesenmuschel Nixenteppich 1x Perle

3x Sanddollar Nixentisch 1x Perle

4x Sanddollar Nixenwanduhr 1x Perle

3x Kreiselschnecke

2x Koralle

2x Eisenerz

Alle Nixen-Kleider:

Nixen-Diadem

Nixen-Fischkleid (Blau)

Nixen-Fischkleid (Rosa)

Nixen-Prinzessinnenkleid (Blau)

Nixen-Prinzessinnenkleid (Rosa)

Paar Nixenschuhe (Blau)

Paar Nixenschuhe (Rosa)

Das ist alles, was ihr zu Johannes und seinen Belohnungen wissen müsst. Alle weiteren Neuheiten zum ersten Teil des Sommer-Updates, könnt ihr hier nachlesen. Der zweite Teil soll Anfang August erscheinen.

Habt ihr schon den coolen Otter mit seinen flotten Sprüchen getroffen? Findet ihr die Belohnungen lohnen sich dafür, jeden Tag eine Kammmuschel zu suchen?