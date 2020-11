Schlemmfest-Leak bei Animal Crossing: Das erwartet euch am Donnerstag

Animal Crossing: New Horizons wurde vergangene Woche um das neue Winter-Update aktualisiert. Damit kommen nicht nur neue Frisuren hinzu oder die Möglichkeit, Spielstände zu übertragen, sondern auch weitere Events. Das erste davon wird das Schlemmfest sein, die Animal Crossing-Variante von Thanksgiving. Jetzt ist bekannt, wie das Fest funktioniert und was eure Belohnungen sein werden. (via AnimalCrossingWorld.com)

Achtung, Spoiler! Das Schlemmfest ist noch nicht auf normalem Weg oder über Zeitreisen spielbar. Alle folgenden Infos basieren auf Datamining und gehackte Spiele. Wer also gar nichts wissen möchte, der sollte lieber nicht weiter lesen. Alle anderen können sich so bereits auf das Event vorbereiten und wissen dann, was sie erwartet. Wir haben bei Nintendo der Authentizität des Leaks wegen nachgefragt und werden den Artikel spätestens am Donnerstag mit eigenen Erfahrungen sowie den deutschen Namen ergänzen.

So läuft das Schlemmfest in Animal Crossing New Horizons ab

Wann findet das Schlemmfest statt? Nur am Donnerstag, dem 26. November 2020, könnt ihr an dem Event teilnehmen. Es gibt zudem noch eine Besonderheit, denn ihr könnt das Event nicht vorab durch Zeitreisen aktivieren. Ihr müsst an dem Tag das Spiel einmalig mit einer aktiven Internetverbindung starten und auch die Uhr der Nintendo Switch muss mit dem Internet synchronisiert sein.

Beendet Animal Crossing: New Horizons komplett, indem ihr im Home-Menü auf dem Icon des Spiels die X-Taste drückt und bestätigt, dass ihr das Spiel schließen wollt. Geht im Home-Menü auf die Systemeinstellungen Von da könnt ihr unter Konsole den Punkt "Datum und Uhrzeit" auswählen. Damit ihr das Datum und die Uhrzeit automatisiert wird, müsst ihr die Option "Uhr mithilfe des Internets synchronisieren" einschalten.

Trefft Truthahn Gernod: Sobald ihr Animal Crossing am 26. November startet, könnt ihr ab 9 Uhr am Vorplatz des Servicecenter den Truthahn Gernod finden. Dieser kocht für euch vier Rezepte und ihr müsst ihm nur die richtigen Zutaten bringen. Als Belohnung bekommt ihr dann von ihm Bastelanleitungen aus der Schlemmfest-Reihe.

So findet ihr die geheimen Zutaten

Wenn ihr alle vier Rezepte das erste Mal gekocht habt, weiht euch Gernod in ein Geheimnis ein. Denn jedes der vier Rezepte hat auch eine geheime Zutat. Diese könnt ihr von euren Bewohnern erfahren, die sich während der Schlemmfest-Aktivitäten immer wieder in ihren Häusern befinden. Dort müsst ihr dann mit ihnen reden und bekommt so Hinweise auf die geheime Zutat.

Zutaten tauschen: Ihr könnt von Bewohnern aber auch Zutaten erhalten. Gerade wenn ihr noch keinen Kürbis angepflanzt habt oder aus irgendeinem Grund keine Pilze bei euch wachsen. Dafür müsst ihr nur mit ihnen reden und fragen, welchen Fisch sie brauchen. Als Belohnung erhaltet ihr dann meist eine Zutat für das Rezept, das ihr gerade kochen wollt.

Erste Bilder zum Event seht ihr hier im Tweet des bekannten Animal Crossing-Dataminers Ninji:

Link zum Twitter-Inhalt

So bereitet ihr euch auf das Schlemmfest vor

Wie bereits gesagt, gibt es vier Rezepte, die ihr kochen müsst an dem Tag. Dafür sammelt ihr für Gernod die einzelnen Zutaten. Damit ihr euch jetzt schon einmal darauf vorbereiten und die Zutaten schon sammeln könnt, zeigen wir euch, was ihr für die Rezepte benötigt:

Rezept Zutaten Clam Chowder 3x Teppichmuscheln

Geheimzutat: 1x Kammmuschel Pumpkin Pie 1x Orangekürbis

1 zufälliger Kürbis einer anderen Farbe

Geheimzutat: 2 Kürbisse einer unangefragten Farbe Gratin 1x Miesmuschel

1 zufälliger Pilz (Flachpilz, Rundpilz, Dürrpilz, Auster)

Geheimzutat: 1x Pazifik-Taschenkrebs Fish Meunière 1x Seebarsch

1 zufälliger Fisch (Kaiserschnapper, Flunder, Kliesche)

Geheimzutat: 1 Schnabelbarsch

Um wirklich alles von Gernod zu bekommen, müsst ihr also jedes Rezept mindestens drei Mal kochen, da es insgesamt 12 Belohnungen gibt.

Das sind die Schlemmfest-Belohnungen

Für jedes gekochte Rezept erhaltet ihr von Gernod ein Item. Die ersten vier, die ihr bekommt, sind dabei festgesetzt und sind keine Bastelanleitungen sondern richtige Items. In dieser Reihenfolge schaltet ihr also folgendes frei:

Turkey Day Flooring (Boden)

Turkey Day Rug (Teppich)

Turkey Day Wall (Tapete)

Cornucopia (Deko-Item)

Geheime Zutaten bringen neue Belohnungen: Gebt ihr danach ein Rezept mit einer geheimen Zutat ab, gibt euch Gernod eine von acht Bastelanleitungen.

Name der Anleitung Benötigte Materialien Turkey Day Casserole 5x Eisenerz

1x Lehm Turkey Day Chair 2x Weichholz

5x Holz

2x Hartholz Turkey Day Decorations 2x Weichholz

2x Lehm

5x Unkraut Turkey Day Garden Stand 8x Stein

3x Lehm Turkey Day Hearth 1x Lagerfeuer

10x Lehm

30x Stein Turkey Day Table 5x Weichholz

10x Hartholz Turkey Day Table Setting 2x Eisenerz

4x Lehm Turkey Day Wheat Decor 10x Unkraut

Alle neuen Inhalte aus dem Winter-Update könnt ihr euch im Trailer anschauen:

Was ist, wenn ihr das Event verpasst habt? Bisher gibt es noch keine direkte Bestätigung dafür, aber die einzelnen Bastelanleitungen sollen nach dem Event auch in Nooks Laden zur Verfügung stehen. Das kann aber bisher noch nicht verifiziert werden. Ihr solltet euch also noch nicht darauf verlassen, dass ihr euch den Aufwand für das Event auch sparen und später die Items einfach nachkaufen könnt.

Werdet ihr am Schlemmfest teilnehmen? Wie findet ihr insgesamt das Event, ist es genau richtig oder zu viel Aufwand für einen Tag?