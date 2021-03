Animal Crossing: Kamera-Trick schützt zeitweise vor Wespenschwärmen

Die Wespen gehören zu den nervigsten Biestern in Animal Crossing: New Horizons. Wer auf seiner Insel regelmäßig an Bäumen rüttelt, dürfte bereits mehrfach mit ihnen Bekanntschaft gemacht haben, die Zusammenkünfte enden dabei regelmäßig mit schmerzenden Stichen, die das Auge unseres Charakters anschwellen lassen.

Es gibt einige Mittelchen, die gegen die Stiche und die Wespen selbst helfen, eins davon dürfte den meisten - darunter auch uns - aber unbekannt gewesen sein. Denn wie ein kleines Video auf Reddit zeigt, gewährt euch der Foto-Modus eine Gnadenfrist vor den aggressiven Wespenschwärmen. (via gamesradar.com)

In dem Video ist der Ingame-Kamera-Modus des Spiels zu sehen, in dem ein Animal Crossing-Bewohner von einem Wespenschwarm verfolgt, aber nicht gestochen wird. Auch als der Charaktere Emotionen auswählt, gehen die Wespen nicht zum Angriff über. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Schutz nur von kurzer Dauer

Allerdings: Der Schutz ist nur von kurzer Dauer. Denn sobald der Kameramodus deaktiviert wird, stechen die Wespen zu. Einem geschwollenen Auge kann man auf diese Weise also nur für eine gewisse Zeit entgehen. Aber selbst wenn es nicht zu einer Flucht reicht, ergeben sich mit dem Kamera-Trick Gelegenheiten für einige coole Fotos.

Es gibt übrigens noch eine weitere coole Abwehrmöglichkeit gegen Wespen. Diese stellt euch Ann-Kathrin in ihrem Artikel vor:

Animal Crossing: New Horizons erschien im März 2020 für die Nintendo Switch und ist einer der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre. Zum ersten Geburtstag veröffentlichte Nintendo eine kleine Überraschung, über die sich viele Fans jedoch eher ärgerten als freuten.

Kanntet ihr den Kamera-Trick schon?