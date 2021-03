Animal Crossing-Fans ärgern sich über 'Überraschung' zum 1. Jahrestag

Nintendo feiert momentan den 1. Geburtstag von Animal Crossing: New Horizons. Um den Fans für ihre Loyalität zu danken, gibt es einen kleinen Bonus. Bei vielen kommt dieser aber so überhaupt nicht gut an, denn es stehen ganz andere Wünsche auf den Listen der meisten Spieler*innen.

Neue Ausgabe der Nook Tails: Der Twitter-Account des Animal Crossing-Charakters Isabelle hat zur Feier des Jubiläums ein neues Comic der "Nook Tails"-Reihe veröffentlicht. So knuffig die Zeichnungen der Künstlerin Cho Hanako auch sein mögen, sind sie für viele Fans offensichtlich kein Ersatz für echte Animal Crossing-Inhalte.

Animal Crossing-Fans wollen Brewster

Auf Twitter macht sich Community ordentlich Luft: "Können wir mit einem tatsächlichen Update mit Inhalten feiern, das nicht nur oberflächliche Features beinhaltet?", fragt Ewan James. Jason schreibt: "das Spiel ist nicht tot, aber unvollständig. Gebt uns ein Update mit mehr Inhalten als Emotes."

Allerdings springen der Künstlerin auch viele Fans zur Seite. Sie weisen darauf hin, dass sie natürlich nichts dafür kann, dass die Entwickler keine neuen Inhalte im Spiel veröffentlichen.

Kommt Brewster zurück? Gefühlt jeder zweite Kommentar unter dem Post wünscht sich die Taube Brewster zurück. Brewster führt in anderen Animal Crossing-Teilen das Café The Roost. Er ist ein Kaffee-Junkie und klärt die Spieler*innen über all die Vorteile des Gebräus auf. Eventuell hört Nintendo ja auf die Fans und bringt die blaue Taube im Update 2.0 auf eure Inseln.

Weitere interessante Artikel zum Thema Animal Crossing:

Nintendo hat vor wenigen Tagen das große Update 1.90 veröffentlicht. Vor allem kreative Spieler*innen werden sich über den Patch freuen, denn er erweitert eure Design-App um einige interessante Funktionen.

Ostern steht vor der Tür: Der Download bereitet außerdem das kommende Osterfest vor. Und ja, der gruselige Hase ist auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Freut euch also auf eine Prise Five Nights at Freddy's und jede Menge Eier, die auf eurer Insel versteckt sind.

Was hättet ihr euch zum Geburtstag von Animal Crossing: New Horizons gewünscht?