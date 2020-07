Animal Crossing-Fan entfernt endlich den Fisch, den wir alle hassen

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in Animal Crossing New Horizons einen Seebarsch fange, dann werfe ich das Viech direkt wieder ins Meer. Der Seebarsch ist einer der am häufigsten vorkommenden Fische im Spiel und beim Verkauf springen nur wenig Sternis heraus (400 im Laden).

Das allerschlimmste aber: Der Seebarsch ist ein großer Fisch, und jedes Mal wenn ich eine große Silhouette im Wasser sehe, denke ich, ein seltenes Tier könnte sich dahinter verbergen. Am Ende ist's aber meistens doch der Seebarsch, und meine Hoffnung wurde (zum x-ten Mal) zerschmettert. Ich bin genervt.

Eine Welt ohne Seebärsche

Ein Fan schafft jetzt Abhilfe: Die Mod "No Sea Bass" (Kein Seebarsch) von SmuggestGirl (via Polygon) entfernt den nervenden Meeresbewohner komplett aus dem Spiel. Kein Seebarsch mehr weit und breit. Ihr könnt angeln gehen komplett ohne den demotivierenden Hintergedanken, dass die Hälfte eurer Ausbeute grün ist und nach Seebarsch stinkt.

Lustigerweise bietet SmuggestGirl außerdem das passende Gegenstück dazu an: Eine Mod, die nur Seebärsche spawnen lässt und alle anderen Fischarten ausrottet. Ich könnte mir nichts schlimmeres vorstellen.

In unserer Liste könnt ihr sehen, welche Fischarten es in ACNH gibt:

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Fische mit Preis & Fundort (Juli-Update)

Leider lassen sich Mods wie die von SmuggestGirl nur in einer emulierten Version des Spiels oder mit einer modifizierten Switch nutzen. Regulär sind sie nicht anwendbar, sodass wir weiterhin nur von einer Seebarsch-freien Inselwelt träumen können.

Welche Fische in Animal Crossing New Horizons liebt ihr, welche würdet ihr lieber in die Pfanne hauen?