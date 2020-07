Animal Crossing New Horizons im Juli: Neues Update, alle Events & mehr

Der Juli startet in Animal Crossing: New Horizons und bringt sehr viel Neues mit sich. Wir zeigen, auf was ihr euch in den kommenden Tagen und Wochen freuen dürft.

Mit dem 3. Juli gibt es endlich ein großes Inhalts-Update. Dann könnt ihr endlich tauchen und im Meer schwimmen. Zudem wird es neue Bastelanleitungen und einen neuen Besucher geben. Johannes der Otter wird ab sofort eure Insel als Gast beiwohnen können. Was sonst noch so auf euch wartet, zeigen wir euch hier:

Alle neuen Fische

Nach dem Juni ist es eher ruhig um die Fische im Juli. Trotzdem könnt ihr weiterhin Haie fangen. Diese bringen euch viele Sternis pro Exemplar, weshalb wir euch erklären, wie ihr sie erkennen könnt.

Alle neuen Fische im Überblick:

Alle neuen Insekten

Im Juli geht die Hochsaison los und deshalb bekommt ihr jetzt auf einen Schlag 19 neue Insekten dazu. Wie ihr am schnellsten mit ihnen Geld verdient, verraten wir euch.

Alle neuen Insekten im Überblick:

Alle Events im Juni

Gulliver als Pirat?!

Bisher ist noch nicht viel zu dem neuen Event bekannt. Jedoch war im Sommer-Update die Möwe Gulliver zu sehen. Jedoch hatte sie ein Piraten-Outfit an und auch wi ein solcher gesprochen. Was es genau damit auf sich hat, muss sich noch zeigen.

Tanabata

Zu dem Event ist bisher nichts bekannt. Auf der offiziellen japanischen Seite wurde bestätigt, dass es ein japanisches Festival namens Tanabata geben wird. Es ist aber bisher nicht bekannt, wann es stattfindet oder ob es überhaupt in der westlichen Version des Spiels zur Verfügung stehen wird. Bisher waren alle Events für alle Regionen gleich.

Neue saisonale Items

Es gibt bisher keine neuen saisonalen Items. Jedoch habt ihr noch bis zum 6. Juli die Chance, bei Nook Shopping die Sommersonnenwendekrone oder den Wintersonnenwendepulli zu bestellen.

Geburtstage der Bewohner

Nicht nur ihr selbst, auch eure Bewohner haben in Animal Crossing: New Horizons ihren Ehrentag. Im Juni sind die Geburtstagskinder:

1. Juli - Kurt

2. Juli - Karin

3. Juli - Klara

4. Juli - Apollo

5. Juli - Rosina, Samson

6. Juli - Mira

7. Juli - Jenny

8. Juli - Jörg

9. Juli - Knuth, Rudolf

10. Juli - Leonhard

11. Juli - Emma

12. Juli - Käpten, Linda

13. Juli - Twiggy

14. Juli - Bastian

15. Juli - Ricarda

16. Juli - Martina

17. Juli - Jan

18. Juli - Carlo, Schorsch

19. Juli - Johannes, Knuspi

20. Juli - Ute

21. Juli - Prinz

22. Juli - Chang

23. Juli - Leonardo

24. Juli - Rex, Nico

25. Juli - Carleon, Picko

26. Juli - Oink

27. Juli - Pullunda, Erik

28. Juli - Luzie

29. Juli - Lorenz

30. Juli - Arthur

31. Juli - Julia, Gerald

Auf was freut ihr euch im Juli besonders in Animal Crossing: New Horizons?