Animal Crossing New Horizons: Schon wieder ein neues Update überraschend für Nintendo Switch und Switch 2 veröffentlicht

Animal Crossing New Horizons hat schon wieder ein Update bekommen.

Fans von Animal Crossing: New Horizons sind Updates eigentlich seit langer Zeit nicht mehr gewohnt. Mit dem Release der Switch 2 kommt allerdings wieder etwas Leben in die Bude und Nintendo hat einen zweiten, kleinen Patch veröffentlicht.

Auch wenn es nach jahrelanger Funkstille jetzt mit dem zweiten Update in Folge gefühlt gerade Animal Crossing-Patches regnet, solltet ihr auch dieses Mal kein großes Update mit wichtigen Features erwarten. Stattdessen kümmert sich die Aktualisierung um einige Probleme, die auf der neuen Nintendo Switch 2 auftreten können.

Wenn ihr zukünftig die Online-Funktionen von Animal Crossing: New Horizon nutzen möchtet, ist Download außerdem Pflicht (via Nintendo Support).

0:37 Animal Crossing mit Zügen: Das steckt hinter der Lebenssimulation Locomoto für Switch und PC

Bug Fixes auf der Nintendo Switch 2

Fixed an issue where the game could not progress when attempting to change the door decoration variation while suggesting a resident's home exterior to Tom Nook at Resident Services.

Andere Änderungen

Fixed an issue where newly crafted fencing would not be added to the player’s inventory if a remade version of the same fence was already in their pocket.

Other adjustments and corrections were made to improve the game play experience.

Wie geht es mit Animal Crossing weiter?

Diese kleineren Verbesserungen dürften für viele Fans nicht unbedingt das sein, was sie sich von dem Lifesim-Franchise auf der Nintendo Switch 2 erhoffen. Aktuell hat Nintendo noch kein Wort zu einer möglichen Fortsetzung verloren.

Ein neuer Teil ist trotzdem sehr wahrscheinlich. Es könnte allerdings durchaus noch ein paar Jahre dauern. Warum das so ist, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Außerdem gibt es derzeit noch keine vollwertige Switch 2-Edition von New Horizons. Mit den letzten beiden Updates profitiert das Spiel auf der neuen Hardware aber immerhin von deutlich schnelleren Ladezeiten, was das Spielerlebnis tatsächlich spürbar aufwertet.

Ob noch ein größeres Update mit umfassenden Änderungen oder neuen Features für die Switch 2 geplant ist, bleibt ungewiss. Offiziell angekündigt ist derzeit nichts.

Was denkt ihr: Hättet ihr gerne noch mehr Support von Animal Crossing oder seid ihr mit New Horizons zufrieden, so wie es ist?