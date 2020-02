Im neuen Animal Crossing ist Möbel-Platzierung so einfach wie nie zuvor

Spieler früherer Animal Crossing-Teile kennen den Kampf: Wer seine Bude einrichten will, muss sich erst einmal dabei abrackern, alle Möbel in die gewünschte Zimmerecke zu schieben. Ist ein Teil im Weg, muss es erst wieder eingesammelt und dann neu platziert werden, nervig. Mit New Horizons ändert sich das aber.

Hauseinrichtung funktioniert jetzt wie in Happy Home Designer

Ganz neu ist das neue Möbel-Feature nicht, wurde im Rahmen der Animal Crossing Direct aber jetzt erneut auf den Tisch gebracht.

Was ändert sich? Möbel lassen sich jetzt wie bei Happy Home Designer in Halbfeldschritten aus der isometrischen Ansicht heraus platzieren, was sehr viel mehr Einrichtungsmöglichkeiten und Freiheiten beim Gestalten unserer eigenen vier Wände bietet.

Zudem haben wir jetzt viel mehr Übersicht, Gegenstände können sogar aus verschiedenen Blickwinkel heraus an der gewünschten Stelle platziert werden.

Ebenfalls cool: Im Haus müssen wir nicht mehr an Schränke gehen, sondern können von überall aus unsere Items lagern.

Alle Infos aus der Animal Crossing Direct

In unserer umfassenden Zusammenfassung findet ihr alle Infos, die Nintendo im Zuge der Animal Crossing-Direct verraten hat:

Animal Crossing New Horizons erscheint am 20. März 2020 exklusiv für Nintendo Switch.

Auf welche Features freut ihr euch im neuen Animal Crossing am meisten?