Animal Crossing: New Horizons - Alle Bewohner zum Start im Überblick

Habt ihr euch für eure Insel entschieden und den Flug auf die neue Heimat überstanden, stehen euch in Animal Crossing: New Horizons auch gleich zwei weitere Tiere zur Seite. Diese fungieren auf der verlassenen Insel als eure ersten Mitbewohner. Jedoch werden sie zufällig vom Spiel ausgewählt. Aber ihr braucht keine Angst haben, denn es ist einigermaßen vorbestimmt, welche der 383 Bewohner ihr zu Beginn bekommen könnt. Wir zeigen euch, ob euer Liebling auch dabei ist.

Nur zwei Bewohnern-Persönlichkeiten: Die tierischen Bewohner in Animal Crossing sind immer verschiedenen Persönlichkeiten zuzuordnen. Damit ihr nicht direkt zu Beginn eine Schlafmütze oder einen Miesepeter auf eurer Insel habt, gibt es nur zwei Arten an Bewohnern, die zu Beginn auftauchen können: die "Sportlichen"- und die "Große Schwestern"-Bewohner.

Alle "Sportlichen"-Bewohner im Überblick

"Sportliche"-Bewohner können nur männlich sein. Insgesamt gibt es 54 davon im Spiel.

Name Tierart Geburtstag Siggi Ameisenbär 20. Oktober Axel Elefant 23. März Benjamin Reh 7. November Norbert Nilpferd 29. März Bill Ente 1. Februar Hennes Ziege 25. März Kong Gorilla 12. September Tilmann Krokodil 7. August Rudi Pferd 4. April Dieter Löwe 8. August Arnold Kuh 29. April Rolo Schwein 7. Oktober Jacques Frosch 17. Dezember Oink Schwein 26. Juli Caspar Frosch 9. Oktober Pippo Affe 21. November Fritz Frosch 8. Februar Aki Hase 21. Januar Konrad Hahn 4. Oktober Hamid Hamster 30. Mai Pingi Pinguin 2. November Jan Vogel 17. Juli Alex Vogel 2. Februar Kevin Schwein 26. April Pit Katze 1. August Bernd Bär 28. September Tim Tiger 15. Mai Ludwig Gorilla 26. März Pepe Koala 12. Oktober Wuffi Hund 11. November Mausbert Maus 13. September Leonhard Löwe 10. Juli Picko Vogel 25. Juli Adrian Adler 8. Januar Toni Bär 2. Januar Robbi Frosch 13. Februar Roland Pinguin 5. Januar Manni Maus 14. August Leon Löwe 7. August Gisbert Löwe 26. August Heinz Katze 20. Dezember Samson Maus 5. Juli Helmut Ente 13. Juni Steffen Eichhörnchen 26. Februar Steve Krokodil 15. November Philip Hase 3. November Nestor Vogel 20. November Lutz Strauß 1. Dezember Horst Adler 11. Dezember Stefan Katze 17. August Paul Frosch 3. August Frank Nashorn 6. Mai Arne Tiger 19. August Torsten Bär 26. September Dominik Schaf -

Alle "Große Schwestern"-Bewohner im Überblick

"Große Schwestern"-Bewohner können, wie der Name schon vermuten lässt, nur weibliche Bewohner sein. Insgesamt gibt es 24 davon im Spiel.

Name Tierart Geburtstag Nora Schwein 21. April Caroline Koala 14. Mai Tabea Bär 17. April Susanne Pinguin 2. September Dörte Frosch 2. Oktober Bella Hund 11. Mai Dina Reh 4. Mai Martina Schaf 16. Juli Selina Reh 19. September Nadine Eichhörnchen 30. August Janine Katze 27. April Mira Hase 6. Juli Marion Schaf 14. Februar Philippa Strauß 22. April Reneigh Pferd - Uta Affe 10. April Pamela Pferd 26. Dezember Paula Bär 22. März Mareile Huhn 12. Oktober Ilona Nashorn 28. Mai Katrin Gorilla 14. April Sylvia Känguru 3. Mai Ursula Bär 16. Januar Tatjana Bär 23. Juni

Animal Crossing: New Horizons ist endlich erschienen und viele legen schon fleißig los. Doch wenn ihr noch etwas unentschlossen seid, dann hilft ein Blick in unseren Test, denn Animal Crossing-Expertin Ann-Kathrin konnte bereits seit einem Monat ins Spiel schauen und weiß, was wirklich drin steckt.

