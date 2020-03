Angeln in Animal Crossing New Horizons: Tipps zum Fischen

Angeln ist eine eurer Hauptbeschäftigungen in Animal Crossing New Horizons, weshalb wir euch mit unseren Guide an die Rute locken und etwas auf die Sprünge helfen wollen.

Wofür sollte ich überhaupt angeln? Gerade in der Anfangszeit, solltet ihr ihr viele Fische aus dem Wasser ziehen. Die könnt ihr nämlich verkaufen und so schnell viele Sternis sammeln. Je seltener der Fisch, desto mehr Geld sackt ihr ein. Wenn ihr das Museum freigeschaltet habt, könnt ihr die Fische außerdem stiften.

Hier erfahrt ihr:

So schaltet ihr die Angel frei und craftet sie

Eure erste Angel, die Wackelangel, bekommt ihr gleich zu Beginn des Spiels: Nachdem ihr euer Zelt aufgeschlagen und eine Runde geschlafen habt, müsst ihr mit Tom Nook sprechen. Er gewährt euch Zugriff auf die Werkbank und schenkt euch obendrein eine Anleitung für die Wackelangel.

Nicht wundern: Die Wackelangel zerbricht nach einigen Malen der Benutzung. Danach stehen euch zwei Optionen offen:

Ihr kauft eine neue Wackelangel

Was aber sinnvoller ist: Ihr craftet euch eine neue Wackelangel. Ihr benötigt lediglich 5 Äste, die ihr an Bäumen findet oder bekommt, wenn ihr an Bäumen rüttelt. Wenn ihr mehrmals an Bäumen rüttelt, fallen sogar mehrere Äste herunter.

Später im Spiel könnt ihr gegen Nook-Meilen ein Rezept für eine stabilere Angel kaufen. Es lohnt sich also, auf "Alltagswerkzeuge A bis Z" im Service-Center am Automaten zu sparen.

So angelt ihr Fische & das müsst ihr dabei beachten

Angeln ist zwar relativ simpel in Animal Crossing, will aber trotzdem erst einmal gelernt sein:

Macht einen fischförmigen Schatten im Wasser ausfindig

Werft die Angel so, dass die Angelpose vor dem Kopf des Fisches ins Wasser fällt, sodass er sie sieht und anbeißen kann

Der Fisch schwimmt auf die Angelpose zu, täuscht sein Anbeißen aber zunächst an: Er nippt zuerst am Köder , bevor er richtig anbeißt

Beim Anbeißen zieht er die Angelpose Unterwasser: Jetzt müsst ihr die A-Taste drücken und ihr holt den Fisch direkt aus dem Wasser

Ihr könnt auch nach dem Geräusch gehen: Das Nippen verursacht ein anderes Platschen als das Anbeißen. Wenn es also tiefer platscht, könnt ihr die Rute anziehen.

Das benötigt eventuell etwas Übung, geht aber recht fix ins Blut über.

Weitere Tipps zum Angeln:

Sperrt nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren auf. Beim Anbeißen macht der Fisch wie bereits erwähnt ein lautes Geräusch, an dem ihr euch ebenfalls orientieren könnt.

Je größer der Fisch-Schatten, desto lohnenswerter ist meistens der Fang. Viele seltene Fische sind riesig, was ihr direkt am Schatten im Wasser erkennen könnt

Aber Achtung: Ein großer Schatten heißt nicht unbedingt auch ein großer Fisch. Vielleicht ist es auch nur ein Gummireifen

Fundorte und Lebensräume der Fische

Welche Art von Fischen in New Horizons auftaucht, hängt von der Jahreszeit, Uhrzeit und dem Wetter ab. Aber auch die Angelstelle bestimmt, welche Tiere ihre Schatten an der Wasseroberfläche zeigen. In Animal Crossing New Horizons könnt ihr an mehreren Stellen eurer Insel fischen:

Fluss

Meer

Teich

Neben den offensichtlichen Angelstellen, gibt es noch weitere:

Steg : Am Strand könnt ihr einen Holzsteg betreten, an dem ihr neben herkömmlichen Meeresfischen auch vier seltene Fische fangen könnt, die es nur hier gibt

: Am Strand könnt ihr einen Holzsteg betreten, an dem ihr neben herkömmlichen Meeresfischen auch vier seltene Fische fangen könnt, die es nur hier gibt Wasserfall : Einige Fische (um genau zu sein vier) halten sich nur in der Nähe von Wasserfällen auf

: Einige Fische (um genau zu sein vier) halten sich nur in der Nähe von Wasserfällen auf Teich : Auch der Teich beherbergt einige spezifische Schuppenviecher, zum Beispiel Goldfische

: Auch der Teich beherbergt einige spezifische Schuppenviecher, zum Beispiel Goldfische Flussmündung: Insgesamt drei Fische tauchen nur da auf, wo der Fluss in das Meer mündet

So craftet ihr Köder

Was bringen Köder überhaupt? Zuweilen kann es recht lange dauern, bis ein (seltener) Fisch an gewünschter Stelle – zum Beispiel am Steg - erscheint. Mithilfe eines Köders könnt ihr die Glubschaugen aber anlocken. Werft einfach einen Köder ins Wasser und euer nächstes Angel-Opfer erscheint schon nach kurzer Zeit.

So bekommt ihr Köder: Ihr müsst lediglich eine Teppichmuschel finden. Schnappt euch eine Schaufel und sucht nach kleinen schwarzen Löchern im Sand, aus denen eine kleine Wasserfontäne herausspritzt. Grabt es aus und ihr erhaltet eine Teppichmuschel. Sobald ihr sie eingesackt habt, schaltet ihr das Crafting-Rezept für den Köder frei.

Late Game-Tipp: Freut euch auf Lomeus

Der Biber Lomeus kommt im späteren Spielverlauf eure Insel besuchen. Zwar ist er nur einmal die Woche zu vorbei, aber das lohnt sich für euch richtig: Denn Lomeus zahlt sehr viel mehr für die Fische als Nepp und Schlepp. Haltet also nach einem Biber mit Baseballcap Ausschau, der ab und an Selfies knipst.