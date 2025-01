In Animal Crossing: New Horizons ist eine Anspielung auf das allererste Spiel der Reihe versteckt - Habt ihr sie entdeckt?

In Animal Crossing: New Horizons gibt es viel zu entdecken, unter anderem auch eine Hommage an das Original.

Animal Crossing: New Horizons hat die Welt im Sturm erobert und erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Das liegt unter anderem an der Liebe zum Detail, die man dem Titel bis in die hintersten Winkel anmerkt. Ein gutes Beispiel dafür hat eine Person entdeckt, die sich das Eisenbahnset in New Horizons einmal etwas näher angeschaut hat. Bei genauerem Hinsehen lässt sich hier eine sehr coole Anspielung auf das allererste Animal Crossing entdecken.

Diese Animal Crossing-Hommage in New Horizons wäre uns nie aufgefallen, habt ihr sie bemerkt?

Darum geht's: In Animal Crossing: New Horizons stecken haufenweise niedliche Kleinigkeiten, die dem Spaß rund um die puscheligen Inselbewohner*innen nochmal die Krone aufsetzen. Ihr könnt nämlich nicht nur nach Herzenslust alles dekorieren und jede Menge Kram sammeln, sondern auch noch enorm viel entdecken.

Seht euch die Modelleisenbahn mal genauer an: In AC: New Horizons könnt ihr euch eine kleine Miniatur-Eisenbahn ins Zimmer stellen, und die hat es in sich. Denn offenbar haben wir es hier mit einer geschickten wie niedlichen Hommage an das allererste Animal Crossing zu tun.

Die vier Häuser dürften dabei für die Behausungen der Spieler*innen des Originals stehen. Sie ähneln ihnen sogar ziemlich stark, bis hin zu den Farben der Dächer, den Steinen auf dem Boden und das Nachrichten-Board gibt es sogar auch.

Perfektioniert wird die Anspielung dadurch, dass der Zug, der hier in klein durch die Gegend fährt, ziemlich genau so aussieht, wie es im ersten Animal Crossing-Spiel der Fall war. Das alles ist diesem Reddit-User mit einem guten Auge für die kleinen Details aufgefallen:

In den Kommentaren pflichten die meisten Fans dem Urheber des Posts bei. Sie sehen es offenbar genauso, dass die Entwickler*innen hinter Animal Crossing: New Horizons hier ganz bewusst eine Anspielung auf das Erstlingswerk der Reihe eingebaut haben. Den meisten scheint die Hommage selbst aber nicht aufgefallen zu sein. Umso mehr freuen sie sich über den Fund.

Wusstet ihr das schon, oder habt ihr euch nie Gedanken über diese Modelleisenbahn gemacht?