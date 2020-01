Verzweifelte Animal Crossing New Horizons-Fans fordern eigene Direct

Wir müssen gar nicht mehr allzu lange warten, bis Animal Crossing: New Horizons für die Switch erscheint, am 20. März 2020 ist es soweit. Wirklich handfeste Infos zur entspannenden Lebensimulation gab es zuletzt allerdings zur E3 2019, danach hüllte sich Nintendo wieder in den Mantel des Schweigens und veröffentlichte hier und da lediglich ein paar neue Screenshots.

Die lange Info-Durststrecke veranlasst viele Fans nun auf Twitter dazu, lautstark neue Infos zu fordern.

Fans wollen nach Pokémon und Smash eine Animal Crossing-Direct

Der Auslöser? Kurz nachdem Nintendo heute verkündete, diesen Donnerstag einen Livestream zu Super Smash Bros. Ultimate zu veranstalten, begann "Animal Crossing" in Deutschland auf Twitter zu trenden.

Unter entsprechendem Link finden sich etliche Sternisammler, die sich jetzt offenbar etwas vernachlässigt fühlen und sich sehnlichst eine eigene Direct nur zum Thema Animal Crossing wünschen. Zumal zu Pokémon in der letzten Woche ebenfalls ein spezifisches Event stattfand.

Weitere stimmen von (wirklich sehr leidenschaftlichen) Animal Crossing-Spielern auf Twitter:

@sellys-world: "Ey Nintendo... Hand aufs Herz... Ihr wollt Animal Crossing Fans absichtlich quälen, oder? Es macht euch Spaß, hab ich Recht? Ihr seid etwas sadistisch veranlagt, oder?"

TXPOWER3: "letzte Woche: NINTENDO DIRECT!!! (Pokémon Direct), Diese Woche: NINTENDO DIRECT!!! (Smash Direct), Nächste Woche: OK, DANN HALT BITTE EINE ANIMAL CROSSING DIRECT!!! (Nichts)

Hier muss allerdings noch dazu erwähnt werden, dass die Ankündigung des Smash-Livestreams nicht der einzige Grund ist, warum Animal Crossing gerade auf Twitter trendet. Die Verschiebung von Final Fantasy 7 veranlasst viele User gerade ebenfalls dazu, über die Lebensimulation zu sprechen. Da FF7 nun im April erscheint, können sich Spieler jetzt nämlich den gesamten März Zeit dafür nehmen und freuen sich entsprechend darauf.

Wie wahrscheinlich ist eine Animal Crossing Direct?

Ob tatsächlich ein derartiges Event stattfinden wird, wissen wir offiziell nicht. Es ist allerdings sehr gut möglich, dass uns vor dem Release des Switch-Exclusives tatsächlich ein gesondertes Event dazu ins Haus steht.

Direct-Veranstaltungen zu großen Switch-Titeln sind üblich bei Nintendo, wenn das Traditionsunternehmen zu Smash und Pokémon Livestreams veranstaltet, warum dann nicht auch zu Animal Crossing?

Einige Fans (via ntower.de) vermuten derweil außerdem, dass die Animal Crossing-Coverstory der neuen, am 21. Januar 2020 erscheinenden Ausgabe des japanischen Spielemagazins Nintendo Dream ein Hinweis auf eine anstehende "Animal Crossing Direct" sein könnte. Hierbei handelt es sich aber nur um Spekulation.

Animal Crossing: New Horizons erscheint am 20. März 2020 für Switch.

Mehr Infos zu Animal Crossing: