Smash Bros. Ultimate: Der 5. DLC-Kämpfer wird am Donnerstag enthüllt

Während Nintendo-Fans sehnsüchtig auf eine Nintendo Direct warten, gibt es für bereits erschienene Spiele der Nintendo Switch einzelne Shows mit Neuheiten. Nach der Pokémon Direct aus der letzten Woche, wird jetzt am Donnerstag der 5. DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate enthüllt.

Wann findet der Smash-Livestream statt?

Per Twitter hat Nintendo bekannt gegeben, dass am Donnerstag um 15 Uhr ein Livestream stattfinden wird.

Was wird gezeigt? In 35 Minuten möchte Chef-Entwickler Masahiro Sakurai den bisher unbekannten Charakter in aller Tiefe vorstellen.

Wie schon bei den letzten DLC-Kämpfern können wir uns also auf eine sehr intime Spielsession freuen in der er jedes einzelne Element sowie die Stage und die Musik des Charakters erklären wird.

Join Super #SmashBrosUltimate director Masahiro Sakurai on 1/16 at 6am PT for a roughly 35 minute video livestream featuring an in-depth look at an upcoming DLC fighter, which he will unveil in the video! pic.twitter.com/aOz0ilAiXU — Nintendo Versus (@NintendoVS) January 14, 2020

Wer könnte es sein? Spekulationen um den neuen Kämpfer sind groß und viele Leaks schwirren täglich durch das Netz. Unserer Theorie nach gibt es aber bisher mehrere Hinweise auf Dante aus Devil May Cry, speziell sein Alter Ego aus dem dritten Teil.

In einem Tweet vom 8. Januar kündigte der offizielle Devil May Cry-Account an, dass im Rahmen der Veröffentlichung von Devil May Cry 3 Special Edition für Nintendo Switch am 16. Januar, 30. Januar und 13. Februar etwas angekündigt wird. Das würde mit dem Livestream zusammenfallen und wäre eine gute Möglichkeit, um Werbung für beide Spiele gleichzeitig zu machen. Zudem passt Dante zu der Auswahl der bisherigen DLC-Charaktere.

Der fünfte und damit auch letzte Charakter des ersten Fighters Pass wird zusammen mit einer neuen Stage und einer Auswahl an Musikstücken einzeln 5,99 Euro kosten. Der Fighters Pass, der Joker, Held, Banjo-Kazooie, Terry Bogard sowie den neuen Kämpfer beinhaltet, kostet 24,99 Euro. Bereits seit längerem ist bekannt, dass es darüber hinaus neue Charaktere geben wird, jedoch wurde ein zweiter Fighters Pass bisher nicht bestätigt.