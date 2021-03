Animal Crossing: Häschentag 2021 startet heute - hier sind alle Infos

Ostern 2021 steht vor der Tür, nicht nur im realen Leben, sondern auch in Animal Crossing: New Horizons. Ab heute könnt ihr im Zuge des Häschentags 2021 wie bereits im letzten Jahr auf eurer Insel Eier suchen. In dieser Übersicht fassen wir alles Wissenswerte zum Oster-Event für euch zusammen.

Dauer des Oster-Events: 28. März 2021 bis 4. April 2021

Wie starte ich das Osterevent/den Häschentag 2021?

Update ist Voraussetzung: Um den Häschentag auch 2021 genießen zu können, müsst ihr das neueste Update vom 18. März. für Animal Crossing: New Horizons herunterladen.

Anschließend solltet ihr den Hasen Ohs (ab dem 28. März 2021) direkt vor dem Servicecenter antreffen und mit der fröhlichen Eiersuche beginnen können.

Während des Häschentags 2021 könnt ihr Glückseier suchen, die überall auf eurer Insel versteckt sind. Ihr könnt sie beispielsweise angeln oder mit der Schaufel ausgraben. Die Eier wiederum könnt ihr beim Hasen Ohs gegen besondere Rezepte eintauschen.

Alle Glückseier-Sorten, ihre Fundorte und Rezepte des Häschentags 2021 findet ihr in einem separaten GamePro-Guide:

Häschentag erntete im letzten Jahr harsche Kritik

Im letzten Jahr kam der Häschentag nicht bei allen Fans gut an: Der größte Kritikpunkt der Community? Die Rate, in der Ostereier anfangs auf eurer Insel auftauchen konnten, war viel zu hoch und musste mit einem weiteren Update sogar generft werden.

Wer zu Beginn des Events einfach nur Angeln wollte, fing mehr Eier als Fische. Das war natürlich insbesondere für all diejenigen nervig, die nach einem besonders seltenen Fisch gejagt haben. Bleibt zu hoffen, dass Nintendo beim diesjährigen Event die Balance beibehält und uns nicht mit Eiern überhäuft.

Freut ihr euch auf den Häschentag 2021?