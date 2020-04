Nintendo hat wieder ein neues Update zu Animal Crossing: New Horizons veröffentlicht. Mit Update 1.1.4a dürften vor allem einige Kritikpunkte am Häschentag, dem derzeit laufenden Osterevent, angepasst werden. Das erwartet euch im neuen Patch.

Patch Notes: Weniger Glückseier für alle

Mit dem neuen Update 1.1.4a wird das Osterevent "Häschentag" ein wenig angepasst. Innerhalb des Events könnt ihr seit Tagen durch verschiedene Aktionen wie Angeln, Ballons abschießen, Holz hacken und vieles mehr Ostereier sammeln sowie besondere Rezepte mit ihnen basteln.

Zu viele Glückseier: Bisher war der größte Kritikpunkt am Event, dass die Rate, in der Ostereier auftauchen können, viel zu hoch ist. Vor allem beim Angeln war so gut wie jeder mittelgroße Fisch ein Ei. Besonders ärgerlich war, dass das Event am 1. April startete, also auch neue Fische hinzugefügt wurden. Dadurch konnten einige der neuen Fische nur unter erschwerten Bedingungen gefangen werden.

Spawnrate gesenkt: Mit dem Update wird die Vorherrschaft der Glückseier reduziert. Bis zum 11. April wird die Spawnrate der Eier heruntergeschraubt. Dafür soll es am letzten Tag, dem 12. April, um ein Vielfaches einfacher sein, Glückseier zu sammeln. Wie genau die Spawnrate der Eier an Ostersonntag aussehen wird, bleibt noch abzuwarten.

12 0 Mehr zum Thema Häschentag in Animal Crossing New Horizons: Das gibt's zum Osterevent

Weitere Änderung: Es gab bisher einen Bug mit Carlson, dem Insektenliebhaber, bei dem ihr unter anderem Insekten teurer verkaufen könnt. Gebt ihr bei ihm drei gleiche Insekten ab, macht er daraus ein Deko-Modell, das ihr irgendwo platzieren könnt. Habt ihr das aber mit dem Goldskarabäus gemacht, der nur von Juli bis August im Spiel ist, gab es am nächsten Tag ein falsches Modell im Briefkasten.

Gebt ihr jetzt den Goldskarabäus drei Mal ab, bekommt ihr auch das richtige Modell. Da der Käfer sowieso nur von Juli bis August im Spiel ist, waren bisher auch nur Spieler von dem Bug betroffen, die Zeitreisen machen.