Animal Crossing New Horizons im Mai: Alle Events, Geburtstage & mehr

Animal Crossing: New Horizons stellt jeden Monat neue Dinge für euch bereit. Es wurden nicht nur Fische & Insekten entfernt sondern durch neue ersetzt. Dazu kommen im Mai auch mehrere Events sowie Geburtstage der Bewohner. Das alles erwartet euch in den nächsten Wochen.

Neue Fische

Bei den Fischen gibt es neuen Zuwachs im Bereich des Stegs. Mit der Goldmakrele und der Stachelmakrele könnt ihr an dem Ort zwei neue, seltene Exemplare fangen.

Alle neuen Fische findet ihr hier:

0 0 Mehr zum Thema Animal Crossing New Horizons: Alle neuen Fische im Mai

Neue Insekten

Die Insekten müssen sich im Mai von ihrem Herrscher der Vogelspinne verabschieden. Sie geht in eine Sommerpause und wird dafür vom Skorpion abgelöst. Dieser ist mindestens genauso giftig wie sein haariger Kollege.

Alle neuen Insekten findet ihr hier:

0 0 Mehr zum Thema Animal Crossing - Insekten im Mai: Vogelspinne geht, Skorpion kommt

Alle Events im Mai

Mai-Feierei

Mit dem 1. Mai startet auch die Mai-Feierei. Noch bis zum 7. Mai könnt ihr jeden Tag einmal ein Mai-Feierei-Ticket am Flughafen. Damit gelangt ihr auf eine besondere Insel auf der ein bekannter Gast der Animal Crossing-Reihe auf euch wartet.

So findet ihr den perfekten Weg durchs Labyrinth:

0 0 Mehr zum Thema Mai-Feierei in Animal Crossing: Alle Sterni-Coupons & Belohnungen bekommen

Tag der Natur

Der Tag der Natur geht noch weiter. Bis zum 5. Mai könnt ihr jeden Tag extra Nook-Meilen für Aktivitäten rund um Blumen, Büsche, Bäume und mehr abstauben. Beim ersten Mal gibt es dafür sogar eine besondere Belohnung.

Alles zum Tag der Natur hier:

0 0 Mehr zum Thema Earth Day in Animal Crossing New Horizons: Alle Belohnungen, Zeitraum & mehr

Internationaler Museumstag

Vom 18. Mai bis zum 31. Mai solltet ihr dringend euer Museum besuchen. Denn Eugen veranstaltet zur Feier des Tages eine Stempeljagd. Ihr müsst an den verschiedenen Exponaten Stempel sammeln und erhaltet dafür Belohnungen, die noch nicht näher bekannt gegeben wurden.

Saisonale Items am NookPortal

Die große Neuerung mit dem Mai, mit der niemand gerechnet hat, sind saisonale Items. Startet ihr das Spiel heute bekommt ihr im Briefkasten eine Nachricht, dass ihr für kurze Zeit ein Item am NookPortal kaufen könnt. Denn zur Feier des Muttertags am 10. Mai gibt es den ganzen Monat lang für 600 Sternis eine Muttertag-Tasse.

Mit dem Item wird auch angezeigt, dass das Item international wegen dem Muttertag erhältlich ist. Das lässt darauf vermuten, dass es auch besondere regionale Items geben wird, die nur bestimmte Nationen bekommen. Gibt es so also vielleicht ein Sammlerstück zum Deutschen Tag der Einheit am 3. Oktober? Wer weiß, die Zukunft wird es zeigen müssen.

Geburtstage der Bewohner

Nicht nur ihr selbst, auch eure Bewohner haben in Animal Crossing: New Horizons ihren Ehrentag. Im Mai sind die Geburtstagskinder:

1. Mai - Tommi

2. Mai - Marika

3. Mai - Sylvia

4. Mai - Dina

5. Mai - Paolo

6. Mai - Frank

7. Mai - Oskar

8. Mai - Locke

9. Mai - Mimmi

10. Mai - Patricia

11. Mai - Bella

12. Mai - Elfi

13. Mai - Keks

14. Mai - Caroline

15. Mai - Tim

16. Mai - Ike

17. Mai - Rosa

18. Mai - Sandrine

19. Mai - Olaf

20. Mai - Marius

21. Mai - Juna

22. Mai - Tina, Carsten

23. Mai - Quiekie

24. Mai - Anton

25. Mai - Gulliver, Erwin

26. Mai - Oswald

27. Mai - Krokki

28. Mai - Ilona

29. Mai - Franka

30. Mai - Tom Nook, Hamid

31. Mai - Marlies

Auf was freut ihr euch im Mai besonders in Animal Crossing: New Horizons?