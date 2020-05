Bei Animal Crossing: New Horizons ist vor allem ein Gebäude für viele Spieler ein sehr wichtiger Dreh- und Angelpunkt der eigenen Insel: das Museum. Um die kulturelle Weiterbildung zu fördern, startet heute auch im Spiel der internationale Museumstag, der zusätzlich mit einer kleinen Aufgabe aufwartet. Wir zeigen euch, wie ihr alle Stempel findet und auf welche Belohnungen ihr euch freuen dürft.

Bis wann läuft das Event?

Der Museumstag ist ab dem 18. Mai verfügbar und dauert noch bis zum 31. Mai an.

Ihr könnt die Belohnungen jedoch nur einmalig erhalten. Nachdem ihr einen Stempel abgeholt habt, könnt ihr zwar noch einmal mit dem Kasten interagieren, aber ihr bekommt keinen weiteren Stempel spendiert.

So startet ihr das Event

Kein Update nötig: Für das Event rund um den Museumstag benötigt ihr kein Update. Zeitreisende müssen aber einmal ihre Zeit mit dem Server synchronisieren, um das Event starten zu können.

Speichert Animal Crossing: New Horizons ab und schließt das Spiel.

Geht im Home-Menü auf die Einstellungen, navigiert auf den Punkt "Konsole" und wählt "Datum und Uhrzeit" aus.

Schaltet dort die Option "Uhr mithilfe des Internets synchronisieren" auf "Ein".

Startet Animal Crossing: New Horizons neu und schon sollte Melinda euch bei der morgendlichen Ansage mitteilen, dass der Museumstag gestartet ist.

Eugens Stempeljagd: Nach der morgendlichen Durchsage könnt ihr sofort ins Museum gehen und müsst dort mit Eugen sprechen.

Dieser erklärt euch, dass er zur Feier des Tages in der Fisch- Insekten- und Fossilienausstellung je drei Stempelkästen errichtet hat. Mit diesen müsst ihr interagieren und so die Stempel sammeln. Habt ihr alle in einer Ausstellung gefunden, könnt ihr euch bei Eugen eine besondere Belohnung abholen.

So findet ihr die Stempel

Fischausstellung

Geht vom Haupteingang aus rechts in die Fischausstellung. Dort findet ihr die Stempel-Station für das Quellgebiet rechts neben der ersten Rampe. Geht von dort aus wieder die Rampe herunter und links oben in den nächsten Bereich der Ausstellung.

Lauft einfach solange die Treppen nach oben, bis ihr vor dem Korallenriff für den nächsten Stempel steht. Von dort dem Weg rechts folgen und schon habt ihr den dritten und letzten Kasten am Eismeer.

Insektenausstellung

Wenn ihr vom Haupteingang aus links geht, gelangt ihr in die Insektenausstellung. Hier müsst ihr nur im ersten Raum bleiben. Geht direkt nach oben bis ihr den Stempel für den schattigen Weg seht.

Von dort müsst ihr ebenfalls einfach nur wieder weiter nach oben bis zum Riesenbaum. Zu guter Letzt geht ihr links vom Baum über die Brücke und findet am Ende die Station für die Libellenbrücke.

Fossilienausstellung

Um in die Fossilienausstellung zu kommen müsst ihr vom Haupteingang des Museums geradeaus nach unten. Hier müsst ihr in jedem Raum eine Station finden. Die erste befindet sich direkt am Eingang links an den Mollusken/Gliederfüßer.

Folgt dem Weg in den nächsten Raum und geht in die Mitte. Dort steht der Stempel für die ausgestorbenen Tierarten. Zu guter Letzt findet ihr von dort aus im rechten Raum am Modell des Säbelzahntigers die Station für das Känozikum.

So bekommt ihr die Belohnungen

Habt ihr alle Stempel in einer Ausstellung gefunden, müsst ihr mit Eugen reden. Dieser gibt euch einen finalen Stempel auf eurer Karte, der beweist, dass ihr wirklich alles gefunden habt. Zusätzlich gibt er euch pro Ausstellung je eine passende Trophäe, die ihr euch an die Wand in eurem Haus hängen könnt.

So sehen die Belohnungen aus:

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing New Horizons im Mai: Alle Events, Geburtstage & mehr

Weitere Neuheiten im Mai

Das ist nicht alles, was euch derzeit erwartet bei Animal Crossing: New Horizons. Im Mai gibt es außerdem wieder einige Fische und Insekten, die neu hinzugefügt wurden. Zudem gibt es noch Geburtstage der Bewohner, die ihr nicht verpassen solltet, falls ihr die Beziehungen zu den Tieren verbessern wollt.