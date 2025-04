Animal Crossing: Fans fragen sich, warum New Horizons ein beliebtes Feature aus der Serie nicht bietet

New Horizons erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Mit Animal Crossing: New Horizons ist der aktuellste Ableger der beliebten Life-Sim-Reihe mittlerweile auch schon wieder über fünf Jahre auf dem Markt. Dennoch fehlt dem erfolgreichen Spiel ein Feature, das im Vorgänger viele Fans hatte.

Wo sind die Nintendo-Charaktere?

Darum geht's: New Horizons ist im März 2020 als fünfter Teil der Animal-Crossing-Hauptreihe erschienen und hat sich seither als großer Erfolg und Fanliebling entpuppt. Das Spiel vereint viele Stärken der Vorgänger in einem umfangreichen Paket.

1:20 Floatopia in 79 Sekunden: Das steckt hinter der kostenlosen Animal Crossing-Alternative

Autoplay

Auch, wenn der Titel insgesamt nach wie vor sehr gut ankommt, gibt es in der Community natürlich Verbesserungsvorschläge und gewünschte Features. Eines davon ist offenbar die Rückkehr der "Nintendo-themed Villagers", also speziellen Bewohner*innen, die aus anderen Nintendo-Spielen stammen.

Ein kürzlich veröffentlichter Reddit-Post zu diesem Thema hat in weniger als einer Woche mehr als 2700 Likes und knapp 80 Kommentare gesammelt und zeigt, wie groß das Interesse an solchen Charakteren ist.

Den Post findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das waren die Nintendo Villager

Die Nintendo-Villager kamen als Teil des"Welcome amiibo"-Updates in die Welt von Animal Crossing: New Leaf. Mit den passenden amiibo konnten etwa Wolf Link und Ganon aus der Zelda-Reihe oder Inkwell aus Splatoon ins Spiel geladen werden.

Die Figuren konnten dann natürlich auch eingeladen werden, eines der Häuser auf der Insel zu beziehen. Fans konnten so Figuren aus ihren Lieblingsspielen auf ihre Insel holen. Zudem gab es auch thematisch passende Möbel.

Warum Nintendo dieses Feature nicht auch in New Horizons anbietet, ist bis heute unklar und sorgt bei den Fans vor allem für Unverständnis. In den Kommentaren gibt es viele User, die davon erzählen, wie gerne sie in New Leaf mit den Spezial-Charakteren gespielt haben.

An sich sollte es bei der Umsetzung auch nur wenige Hürden geben. Nintendo hält ja die Rechte an ihren eigene Franchises und Titel wie Mario Kart 8 Deluxe oder Super Smash Bros. Ultimate zeigen ja eindrucksvoll, wie solche Crossover funktionieren können. Auch amiibo gibt es nach wie vor.

Möglicherweise hat Nintendo ja einen neuen Animal-Crossing-Teil für die Nintendo Switch 2 geplant, in dem es dann wieder Spezial-Charaktere gibt.

Was meint ihr dazu? Wünscht ihr euch auch Nintendo-Charaktere in Animal Crossing?