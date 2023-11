In Animal Crossing: New Horizons fehlt der betrügerische Otter Fred – Fans haben eine wilde Gefängnis-Theorie

Sitz Fred vielleicht im Gefängnis?

So putzig oder harmlos die Charaktere in den Animal Crossing-Spielen auch aussehen mögen, wir sollten ihnen nicht blind vertrauen. Bestes Beispiel dafür ist der Fälscher-Fuchs Reiner. Aber auch vor Otter Fred und seinen dubiosen Versicherungen sollten wir uns in Acht nehmen.

In Animal Crossing: New Horizons müssen wir uns aber keine Sorgen machen, da er nicht regulär im Spiel auftaucht. Vielleicht, weil er hinter Gittern sitzt? Das ist zumindest die logische Erklärung für viele Animal Crossing-Fans (via Reddit & BellTreeForums).

Wegen Versicherungsbetrug im Knast?

Schauen wir uns den Lebenslauf von Otter Fred an, kommt der Verdacht nicht grundlos auf, dass er als Betrüger sein Geld verdient hat. In Animal Crossing: Wild World hat er nicht nur versucht, uns Versicherungen anzudrehen, mit denen er uns hinterrücks um unser Geld betrügt, er hat auch Fälscher Reiner (der uns in New Horizons falsche Kunstwerke unterjubelt) bei seinen krummen Geschäften geholfen.

Freds Lebenseinstellung war damals noch, schnell reich zu werden. Er selbst warnte uns sogar davor, dass uns alle ruinieren wollen – darunter wohl auch er höchstpersönlich.

Aber scheinbar hat er aus Liebe zu seiner Familie den kriminellen Geschäften abgeschworen, um auf ehrliche Weise bei der Akademie des schönen Hauses und ImmoNook sein Geld zu verdienen. Dabei schwor er in Let's Go to the City sogar, kein Lügner zu sein.

Ob er das aber ernst meinte? Immerhin wirkte er mit seiner Anstellung im Immobilienbereich nicht glücklich, sondern trauerte seinem alten, guten Job hinterher, "als er noch jemand war". Hat den eifrigen Vertreter die Vergangenheit also vielleicht eingeholt, trotz eigentlich ehrlicher Absichten? Fehlt deshalb in New Horizons jede Spur von ihm? (Seinen amiibo mal ausgenommen, wodurch er kein offizieller Teil des aktuellen Ablegers ist.)

9:44 Animal Crossing: New Horizons - Trailer enthüllt den ersten kostenpflichtigen DLC - Trailer enthüllt den ersten kostenpflichtigen DLC

Eine mögliche und durchaus logische Erklärung für seine Nonexistenz in ACNH: Fred sitzt im Gefängnis. Immerhin klingt es nicht abwegig, dass er das Betrügen doch nicht sein lassen konnte. Oder aber seine alten Betrügereien haben ihn eingeholt. Sicher können wir es nicht wissen – und Kanon wäre es ohnehin nicht – aber diese Fan-Theorie würde in New Horizons so einiges erklären.

Aber was glaubt ihr, wo Fred steckt? Schreib uns eure Meinung zum betrügerischen Otter und solchen Fan-Theorien gerne in die Kommentare.