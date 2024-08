'3400 Stunden im Spiel und ich hab das nur einmal gesehen': Animal Crossing-Fan entdeckt seltenes Event im Museum, das viele nicht kennen

Dieses AC: New Horizons-Ereignis hat nicht direkt etwas mit den Fossilen zu tun, trotzdem müsst ihr dafür Zeit im Museum verbringen.

Animal Crossing: New Horizons ist kein allzu komplexer Titel, sondern eher perfekt zum Entpannen. Trotz des simplen Gameplays verstecken sich im Spiel aber auch einige Dinge, die nicht sofort ersichtlich sind, etwa weil sie nur selten vorkommen. So geht es vielen Fans auch mit dieser Museums-Entdeckung.

Das Wichtigste in Kürze: Ein Redditor entdeckt in Animal Crossing eine Interaktion, die viele Fans noch nicht gesehen haben.

Im Spiel können Bewohner*innen ins Museum gehen und sich zu ihren Tier-Silhouetten stellen.

Es gibt auch einen menschlichen Umriss im Museum, der ein Licht und Geräusch auslöst, wenn man davor steht.



Animal Crossing-Fan entdeckt, wie Bewohner mit dem Museum interagiert

Während wir im Spiel unseren täglichen Aufgaben nachgehen, leben natürlich auch unsere Insel-Bewohner*innen ihr Leben. Dabei entspannen sie etwa, angeln oder treffen sich untereinander. Hin und wieder kann es einen von ihnen aber auch ins Museum verschlagen – und da können wir eine recht seltene Szene sehen.

Im Raum mit den Fossilen gibt es nämlich auch eine Wand mit Silhouetten verschiedener Tiere, oder besser gesagt ihren Animal Crossing-Varianten. Wie Redditor Transredditboi jetzt erst in seinem Spielstand entdeckt hat, interagieren die Bewohner*innen tatsächlich auch mit diesen Silhouetten, wie hier mit Bärendame Pia zu sehen ist:

"Wenn die Tiere in diesem Teil des Museums sind, stellen sie sich zu ihrer Tier[-Silhouette]!"

Eigentlich gibt es keine besonderen Bedingungen, damit eure Bewohner*innen das machen, trotzdem scheinen viele Fans das kleine Ereignis selbst noch nicht gesehen zu haben. Das liegt wohl vor allem daran, wie selten es die Insel-Bewohner*innen ins Museum verschlägt. So berichtet User chibisoph:

"Ich habe 3400 Stunden in diesem Spiel verbracht und nur ein EINZIGES Mal jemanden da drin gesehen."

Habt ihr euch schon mal vor die Menschen-Silhouette gestellt?

In den Kommentaren unter dem Thread teilen viele Fans aber auch noch eine zweite Entdeckung an der gleichen Stelle im Museum, die manche noch nicht kannten: Neben all den tierischen Silhouetten gibt es nämlich auch einen menschlichen Umriss.

Stellt ihr euch so davor, wie die Bewohnerin das im obigen Screenshot macht, werdet ihr von einem Licht angestrahlt und bekommt ein "Ding!"-Geräusch zu hören. Das ist immerhin ein süßes, kleines Detail – vielleicht will Bärin Pia oben ja auch genau darauf aufmerksam machen.

Kanntet ihr diese kleinen Details schon oder habt ihr eure Bewohner*innen auch noch nicht im Museum gesehen?