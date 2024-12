Animal Crossing Pocket Camp: Blumen richtig kreuzen, bestäuben und gießen

Mit unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr Blumen richtig miteinander kreuzt.

In Animal Crossing Pocket Camp habt ihr einen eigenen Garten zur Hand, auf dem ihr Blumen züchten könnt. Mit diesem Guide gelingt euch das Bestäuben garantiert, wodurch ihr jede Blumenart erhalten könnt.

Voraussetzung für den Garten

Um überhaupt mit dem Garten starten zu können, müsst ihr zunächst Animal Crossing Pocket Camp etwas spielen. Denn die Funktion wird erst auf Level 3 links von eurem Zeltplatz freigeschaltet.

So erhöht ihr euer Level: Bei Pocket Camp dreht sich alles um das Erfüllen der Camperwünsche. Geht dafür zunächst nacheinander in alle Erholungsgebiete und levelt die dort anwesenden Camper auf das Freundschaftslevel 2 bis 3 hoch. Habt ihr das gemacht, könnt ihr in den Garten und anfangen, eure Blumen anzupflanzen.

12:01 Animal Crossing: Nintendo erklärt, was sich für Pocket Camp-Fans schon bald alles ändert

Autoplay

So kreuzt ihr eure Blumen und wählt die richtige Bestäubung aus

So kreuzt ihr Blumen: Sobald eure Blumen anfangen zu blühen, könnt ihr diese auswählen und dann "kreuzen". Dort wählt ihr dann eine der gepflückten Blumen zur Bestäubung aus, die ihr in eurem Inventar habt.

Damit am Ende aber auch die richtige Saat für euch dabei herausspringt, müsst ihr wie untenstehend kreuzen. Manche Kombinationen haben dabei eine höhere Erfolgschance als andere:

Löwenzahn

Gelb-Löwenzahn (Gelb) Gelb x Gelb Gelb-Löwenzahnsaat (beste Chance)

(Gelb) Orange-Löwenzahn (Orange) Orange x Orange Gelb x Weiß (beste Chance)

(Orange) Weiß-Löwenzahn (Weiß) Weiß x Weiß Weiß-Löwenzahnsaat (beste Chance)

(Weiß)

Rosen

Liebesrose (Rot) Rot x Rot Liebesrosensaat (beste Chance)

(Rot) Pinkrose (Pink) Pink x Pink Rot x Weiß (beste Chance)

(Pink) Unschuldsrose (Weiß) Weiß x Weiß Unschuldsrosensaat (beste Chance)

(Weiß)

Ist die Kreuzung geglückt, erhaltet ihr die gewünschte Blume als Saat.

Tulpen

Grengjer-Tulpe (Pink) Pink x jede Tulpe Rot x jede Tulpe außer rot Rot x Weiß (beste Chance) Orange x Orange Orange x Gelb Orange x Lila Gelb x Gelb Gelb x Weiß

(Pink) Korallentulpe (Orange) Orange x jede Tulpe Gelb x Gelb Gelb x Schwarz Gelb x Lila Gelb x Pink Rot x Weiß Korallentulpensaat (beste Chance)

(Orange) Papageitulpe (Rot) Rot x jede Tulpe Orange x Orange Papageitulpensaat (beste Chance)

(Rot) Purpurtulpe (Lila) Lila x jede Tulpe Rot x Schwarz Rot x Pink Gelb x Weiß Gelb x Pink Orange x Pink Orange x Schwarz Pink x Schwarz (beste Chance)

(Lila) Römertulpe (Schwarz) Schwarz x jede Tulpe Orange x jede Tulpe außer Blau Weiß x jede Tulpe außer Weiß oder Blau (beste Chance) Orange x Orange (beste Chance) Rot x Pink Rot x Weiß Gelb x Weiß Gelb x Gelb Gelb x Pink Pink x Pink Lila x Lila

(Schwarz) Saphirtulpe (Blau) Blau x jede Tulpe Orange x Weiß Orange x Lila (beste Chance) Pink x Lila Schwarz x Lila Weiß x Lila

(Blau) Triumphtulpe (Weiß) Weiß x jede Tulpe Orange x jede Tulpe Lila x jede Tulpe Schwarz x jede Tulpe außer Schwarz oder Blau (beste Chance) Gelb x jede Tulpe außer Rot oder Blau Orange x Pink (beste Chance) Pink x Blau

(Weiß) Viridifloratulpe (Gelb) Gelb x jede Tulpe Rot x jede Tulpe Rot x Rot (beste Chance) Orange x Orange Rot x Blau

(Gelb)

Veilchen

Alpenveilchen (Rot) Rot x jedes Veilchen Blaurot x jedes Veilchen Rotgelb x Rotgelb Rotgelb x Gelb Rotgelb x Weiß Rotgelb x Orange Blau x Blaurot Rote Veilchensaat (beste Chance)

(Rot) Blaurotveilchen (Blaurot) Blaurot x jedes Veilchen Rot x Blau (beste Chance)

(Blaurot) Duftveilchen (Blau) Blau x jedes Veilchen Gelbblau x jedes Veilchen Blaurot x jedes Veilchen Rot x Orange Orange x Orange (beste Chance)

(Blau) Gelbblauveilchen (Gelbblau) Gelbblau x jedes Veilchen Gelb x Blau (beste Chance) Gelb x Blaurot

(Gelbblau) Hainveilchen (Lila) Lila x jedes Veilchen Rot x Blau (beste Chance) Rot x Blaurot (beste Chance) Gelb x Blau Blau x Blaurot Gelbblau x Blau

(Lila) Hornveilchen (Gelb) Gelb x jedes Veilchen Gelbblau x jedes Veilchen Rot x Rotgelb Rotgelb x Weiß Rotgelb x Orange Gelbe Veilchensaat (beste Chance)

(Gelb) Korallenveilchen (Orange) Orange x jedes Veilchen Gelb x jedes Veilchen (beste Chance) Rot x Weiß Gelb x Gelb Rotgelb x Rotgelb Blau x Lila

(Orange) Pfingstveilchen (Weiß) Weiß x jedes Veilchen Rot x Rot Rot x Gelb (beste Chance) Rot x Orange Gelb x Gelb Gelb x Orange Gelb x Blau Rotgelb x Orange Orange x Orange Orange x Lila

(Weiß) Stiefmütterchen (Rotgelb) Rotgelb x jedes Veilchen Rot x Gelb (beste Chance)

(Rotgelb)

Das gilt es weiter im Garten zu beachten

So gießt ihr richtig: Wenn ihr eine Blume einpflanzt, dann ist diese für drei Stunden lang automatisch gegossen. Ist diese Zeit abgelaufen, dann habt ihr drei Stunden, um die Blume zu ernten oder für das Kreuzen wieder zu gießen, bevor sie verwelkt.

Es gibt zudem einige Blumensorten, die vier Stunden wachsen müssen und die ihr somit mindestens einmal gießen müsst:

Tulpen Grengjer-Tulpe (Pink) Römertulpe (Schwarz) Purpurtulpe (Lila) Saphirtulpe (Blau)

Veilchen Blaurotveilchen (Blaurot) Duftveilchen (Blau) Gelbblauveilchen (Gelbblau) Hainveilchen (Lila) Korallenveilchen (Orange)



Das sind die Saisonblumen: Bei Animal Crossing Pocket Camp gibt es neben den normalen vier Blumensorten auch immer wieder durchwechselnde Blumen je nach Saison. In Pocket Camp Complete wird es auch neue Blumen geben, die es vorher im Spiel nicht gab.

Spielzugtags-Aktion: Rosa-Zyklamen für seltene Tierchen (bis zum 08. Dezember 2024)

Im Shop könnt ihr euch beim Gyroiden einige der Starter-Saatgüter unendlich oft gegen Sternis kaufen.

So kommt ihr an die Saat: Ihr könnt einfach auf den Gyroiden links von eurem Garten klicken und dort sowohl die reguläre Saat als auch die Saat für die aktuellen Saisonblumen kaufen. Jedes Saatgut kostet 80 Sternis. Zudem könnt ihr hier geerntete Blumen für Einrichtungsgegenstände eintauschen.