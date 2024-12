Animal Crossing Pocket Camp: Dieser Zeltplatz-Stil macht euch am Anfang das Leben etwas leichter

Wir helfen euch bei der ersten Entscheidung für den Zeltplatz-Stil in Animal Crossing Pocket Camp Complete.

Direkt zu Beginn des Spiels stellt euch Animal Crossing Pocket Camp vor eine große Wahl: Welchen Stil soll euer Zeltplatz haben? Wir fassen für euch hier die Auswirkungen eurer Entscheidung zusammen.

Animal Crossing Pocket Camp: Welchen Stil soll ich wählen?

Melinda stellt euch direkt zu Beginn vor eine harte Wahl und möchte von euch wissen, welchen Stil euer Zeltplatz haben soll. Dabei habt ihr diese vier Optionen zur Wahl:

Cool

Natürlich

Putzig

Sportlich

Das beeinflusst die Wahl: Das Offensichtlichste ist, dass eure Wahl bestimmt, welchen Camper (die Bezeichnung für die Bewohner in Pocket Camp) ihr als erstes treffen werdet. Dabei stehen Apollo (Cool), Bienchen (Natürlich), Jan (Sportlich) und Sophie (Putzig) in den Startlöchern und warten nur darauf, von euch gewählt zu werden.

Aber das ist nicht alles, denn auch euer Zeltplatz an sich ist von der Wahl betroffen. Ihr bekommt direkt eine Reihe an unterschiedlichen Einrichtungsgegenständen in dem gewählten Stil geschenkt und habt somit einen kleinen Vorteil, wenn ihr weitere Camper mit dem jeweiligen Attribut anlocken wollt.

12:01 Animal Crossing: Nintendo erklärt, was sich für Pocket Camp-Fans schon bald alles ändert

Autoplay

Die Start-Camper sind bei der Wahl aber uninteressant: Denn egal wen ihr als erstes wählt, die anderen Charaktere könnt ihr direkt nach dem Tutorial bereits in den Erholungsgebieten treffen und deren Freundschaftslevel erhöhen. Somit solltet ihr euch also für den Stil entscheiden, den ihr am besten findet, statt es abhängig vom Camper zu machen.

Warum ein bestimmter Stil doch die beste Wahl für euch sein kann

Auch wenn ihr euch frei zwischen den vier Stilen entscheiden könnt, so haben wir beim Spielen festgestellt, dass doch einer zumindest zum Start einen leichten Vorteil hat – der natürliche Stil.

Denn die ersten Belohnungen im Spiel sind mehrfach dem natürlichen Stil zugeordnet und so könnt ihr euer Camp noch schneller mit mehr "natürlichen" Items ausstatten.

Auch wenn wir uns am Anfang für "putzig" entschieden haben, bekommen wir als Belohnungen sehr viele "natürliche" Items.

Am Ende bleibt es aber wirklich euch überlassen, welchen Stil ihr nehmt. Ihr könnt hier nämlich alle Items jederzeit freischalten und so nach und nach auch Items aus den anderen sowie noch vielen weiteren Stilen wie "poppig" oder "asiatisch" erhalten.