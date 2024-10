Animal Crossing Pocket Camp Complete: Release, Preis und Features der kostenpflichtigen Offline-Version

Animal Crossing: Pocket Camp macht bald große Veränderungen durch!

Das bisher bekannte Animal Crossing: Pocket Camp für iOS und Android wird abgeschaltet. Wenn ihr weiterspielen möchtet, müsst ihr mit eurem Account in eine neue App umziehen. Die heißt Animal Crossing: Pocket Camp Complete, ist kostenpflichtig und wandelt das bisher bekannte Free-to-Play-Spiel in eine Offline-Variante ohne Mikrotransaktionen um, die fast alle bisher veröffentlichten Inhalte enthält.

Wir fassen euch hier alle Infos zusammen, die ihr vor und nach der Umstellung beachten solltet. Neben wegfallenden Features kommen auch einige dazu, die vorher nur per Abo zugänglich waren. Außerdem könnt ihr eure bisherigen Fortschritte und eure Freundesliste übernehmen.

Nintendo hat ein Video veröffentlicht, das die wichtigsten Änderungen zusammenfasst. Schaut es euch hier auf Englisch an:

12:01 Animal Crossing: Nintendo erklärt, was sich für Pocket Camp-Fans schon bald alles ändert

Release und Preis: Wann kommt die Umstellung von Animal Crossing: Pocket Camp?

Die kostenlose Variante von Pocket Camp wird abgeschaltet. Ihr könnt sie ab Ende November also nicht mehr nutzen. Die neue App Animal Crossing: Pocket Camp Complete ist kostenpflichtig. Ihr müsst zum Spielen also einmalig Geld bezahlen. Dafür fallen allerdings alle Mikrotransaktionen und Abos weg.

Abschaltung der alten App: 28. November, 16 Uhr deutsche Zeit

28. November, 16 Uhr deutsche Zeit Start der neuen App: 3. Dezember

3. Dezember Preis: 9,99 € bis 31. Januar 2025, danach 19,99 €

Früh kaufen lohnt sich: Beachtet, dass Nintendo den Preis für Pocket Camp Complete ab Februar 2025 erhöht. Wenn ihr sparen wollt, solltet ihr also über einen frühen Kauf nachdenken.

Bekomme ich das neue Spiel kostenlos, wenn ich jetzt schon spiele? Nein. Egal, ob ihr Pocket Camp schon hunderte Stunden gespielt habt oder mit der Complete-Version neu einsteigt, der Einstiegspreis für alle gleich.

Fast komplett offline: Während das alte Pocket Camp ein Always-On-Spiel war, könnt ihr die neue Complete-Version ohne Internetverbindung spielen. Eine Datenübertragung soll nur temporär aufgebaut werden, u.a. beim Login mit einem Nintendo-Account, um die Uhrzeit zu synchronisieren oder Updates herunterzuladen.

Account-Transfer: So übernehmt ihr euren Spielstand

Wenn ihr auch in Zukunft Pocket Camp spielen möchtet, müsst ihr zwingend vor der Abschaltung der bisherigen App am 28. November euer Spiel mit einem Nintendo-Account verknüpfen. Glücklicherweise geht der Transfer relativ einfach.

Alle Schritte für den Account-Transfer

Startet die alte Pocket Camp-App

Verknüpft euer Spiel mit einem Nintendo-Account, ihr findet die Option im Einstellungsmenü des Spiels oder auf der offiziellen Nintendo-Website

Kauft euch das neue Pocket Camp Complete

Beim Start fragt euch die App, ob ihr einen Spielstand übernehmen möchtet

Meldet euch mit dem verknüpften Nintendo-Account an

Auch wenn ihr euch aktuell nicht sicher seid, ob ihr weiterspielen möchtet, solltet ihr unbedingt euren Account verknüpfen, um euch zumindest die Option eines Transfers in Zukunft offenzuhalten. Falls ihr euer Spiel bereits mit Nintendo verknüpft habt, müsst ihr bis zur Umstellung nichts weiter tun und meldet euch sobald möglich einfach regulär an.

Speicherdaten können nur bis zum 2. Juni 2025 übertragen werden! Verpasst ihr diesen Zeitpunkt, sind alle eure Fortschritte für immer verloren.

Diese Inhalte werden übernommen:

Account-Level und Sternis

Freundschaftsgrade

Möbel, Kleidung, Objekte, Geländeteile, Materialien, Insekten, Fische, usw.

euer Zeltplatz, Hütte und Wohnmobil

gespeicherte Outfits

Freundesliste übernehmen und Camper-Karten

Pocket Camp Complete ist größtenteils ein Offline-Spiel. Das heißt, ihr könnt nicht mehr auf den Inseln eurer Freunde im Koop herumlaufen. Allerdings könnt ihr euch trotzdem eure Avatare gegenseitig ins neue Spiel holen und mit ihnen interagieren.

Anstelle der bisherigen Freundesliste gibt es fortan Camper-Karten. Die funktionieren wie digitale Visitenkarten und alle von euch bekommen automatisch eine erstellt. Optisch zeigen sie eure Spielfigur und lassen sich ein wenig individuell gestalten.

Alle Einträge aus eurer Freundesliste werden automatisch übernommen und landen in eurer Camper-Kartensammlung, vorausgesetzt ihr selbst und der jeweilige Freund-Account haben das Spiel bis zur Abschaltung Ende November in der aktuellen Version 6.0 noch einmal gespielt. Loggt euch also im Zweifel noch einmal alle ein und spielt kurz die bisherige App.

Falls ihr das verpasst oder neue Leute kennenlernt, findet ihr auf der Rückseite jeder Camper-Karte einen QR-Code. Ihr könnt die QR-Codes anderer Spieler*innen scannen und fügt deren Karten damit in eure Sammlung hinzu. In der neuen Region Klanghöhle könnt ihr die gesammelten Avatare besuchen und mit ihnen interagieren.

Ihr könnt die Charaktere anderer Leute über die neuen Camper-Karten zu euch holen.

Das ändert sich mit Pocket Camp Complete

Auch wenn ihr hauptsächlich alle bisherigen Inhalte aus Animal Crossing: Pocket Camp in der neuen App finden werdet, gibt es ein paar Neuerungen und alte Features, die ihr zukünftig nicht mehr nutzen könnt.

Das ist neu:

Camper-Karten : Diese Visitenkarten könnt ihr mit anderen Fans tauschen und so ihre Charaktere zu euch holen. Sie ersetzen die bisherige Freundesliste und deren Online-Features.

: Diese Visitenkarten könnt ihr mit anderen Fans tauschen und so ihre Charaktere zu euch holen. Sie ersetzen die bisherige Freundesliste und deren Online-Features. Blatt-Tokens: Die neue Währung ersetzt die bisherigen Blatt-Bons, wird allerdings kostenlos erspielt.

Die neue Währung ersetzt die bisherigen Blatt-Bons, wird allerdings kostenlos erspielt. Neue Events und Glückskekse: Bis September 2025 wird es mehrere neue saisonale Events mit neuen Items geben, das erste direkt zum Launch im Dezember. Diese rotieren gemeinsam mit den bekannten Festen in einem festen Vier-Jahres-Rhythmus. Ihr könnt also verpasste Events auch in Zukunft nachholen.

Bis September 2025 wird es mehrere neue saisonale Events mit neuen Items geben, das erste direkt zum Launch im Dezember. Diese rotieren gemeinsam mit den bekannten Festen in einem festen Vier-Jahres-Rhythmus. Ihr könnt also verpasste Events auch in Zukunft nachholen. Gesamt-Tickets: Schaltet zeitlich-limitierte Eventitems oder Glückskekse zu jeder Zeit über die neuen Gesamt-Tickets frei, die ihr im Laufe des Spiels freischalten könnt. Damit könnt ihr euch unabhängig von der Jahreszeit Event-Belohnungen holen, ohne auf das jeweilige Event angewiesen zu sein.

Schaltet zeitlich-limitierte Eventitems oder Glückskekse zu jeder Zeit über die neuen Gesamt-Tickets frei, die ihr im Laufe des Spiels freischalten könnt. Damit könnt ihr euch unabhängig von der Jahreszeit Event-Belohnungen holen, ohne auf das jeweilige Event angewiesen zu sein. Ausgewählte Club-Features für alle: Einige Inhalte, die bisher nur im Pocket Camp Club-Abo verfügbar waren, sind für alle freigeschaltet, darunter Zeltplatzverwaltung, das Erinnerungsspaß-Abo, das Fröhliche Helfer-Abo und das Möbel & Mode-Abo.

Einige Inhalte, die bisher nur im Pocket Camp Club-Abo verfügbar waren, sind für alle freigeschaltet, darunter Zeltplatzverwaltung, das Erinnerungsspaß-Abo, das Fröhliche Helfer-Abo und das Möbel & Mode-Abo. Neuer Ort: In der neuen Klanghöhle sammeln sich alle Charaktere von den Camper-Karten, die ihr bisher gesammelt habt. Hier könnt ihr mit ihnen interagieren, Geschenke bekommen und z.B. Gitarrenkonzerten von K.K. lauschen.

Das fliegt raus:

Blatt-Bons: Die bisherige Premiumwährung wird entfernt und kann nicht übertragen werden

Die bisherige Premiumwährung wird entfernt und kann nicht übertragen werden Pocket Camp Club: Das kostenpflichtige Abo-Modell wird abgeschafft.

Das kostenpflichtige Abo-Modell wird abgeschafft. Multiplayer-Features: Die Complete-Edition funktioniert weitestgehend offline, ihr könnt nicht mehr die Insel anderer Leute besuchen. Als Trost gibt es die bereits erwähnten Camper-Karten

Die Complete-Edition funktioniert weitestgehend offline, ihr könnt nicht mehr die Insel anderer Leute besuchen. Als Trost gibt es die bereits erwähnten Camper-Karten Special-Events: Einige Sonderevents und ihre Belohnungen kehren nicht zurück. Darunter Feste zu Super Mario, Splatoon 2, Evoli, Sanrio Characters und SOU Collection. Falls ihr die jeweiligen Belohnungen bereits habt, behaltet ihr sie auch. Neu erspielen, könnt ihr sie aber nicht.

Einige Sonderevents und ihre Belohnungen kehren nicht zurück. Darunter Feste zu Super Mario, Splatoon 2, Evoli, Sanrio Characters und SOU Collection. Falls ihr die jeweiligen Belohnungen bereits habt, behaltet ihr sie auch. Neu erspielen, könnt ihr sie aber nicht. Einige Charaktere: Nicht mehr freischalten könnt ihr Rilla, Chai, Marty, Chelsea, Etoile und Toby. Wie schon bei den Sonderevents werden sie aber mit übertragen, falls ihr sie bereits habt.

Im Wesentlichen bekommt ihr also eine Offline-Variante von Animal Crossing: Pocket Camp, die mit den meisten Inhalten aus sieben Jahren für einen festen Kaufpreis zu haben ist. Alle Mikrotransaktionen und Abo-Modelle fliegen raus.

